¡Alarmas en el Real Madrid!: lesión de rodilla de Benzema ante el Celtic

El Real Madrid está a las expectativas de Benzema luego que la estrella del equipo saliera al minuto 25 con molestias en su rodilla derecha.

Benzema intentó aguantar, pero su molestia creció y no aguantó. Carlo Ancelotti no arriesgó y envió a Hazard a la cancha. En francés no entró de lleno al partido y solo tuvo algunas opciones durante el partido.

Por el momento la entidad blanca espera el primer diagnóstico médico sobre la lesión de Benzema.