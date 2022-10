Alarma en Costa Rica: Juan Pablo Vargas sale lesionado a pocos días del mundial

Hay alarma en Millonarios y en la Selección de Costa Rica, luego de la lesión que sufrió este sábado el defensor central Juan Pablo Vargas, en el partido contra Tolima.

La jugada desafortunada fue al minuto 36 del primer tiempo, cuando Vargas se fue al ataque e intentó un remate de media distancia.

Sin embargo, su pie de apoyo, el derecho, pisó mal y el tobillo se le dobló, por lo que el jugador se fue al suelo con todo su peso.

De inmediato se quejó de dolor y el cuerpo médico ingresó a la cancha para atenderlo. Hubo angustia en el banquillo azul.

Vargas, tras unos minutos, regresó al partido, pero no pudo seguir, se tiró al piso y pidió el cambio.



En espera del diagnóstico médico, hay alarma en el club por la importancia de Vargas en la estructura del equipo. Fue reemplazado por Óscar Vanegas.

PARTE DE TRANQUILIDAD

Alcanzó a haber emergencia en Costa Rica, pues el jugador es uno de los seleccionables para la disputa del Mundial de Catar.

Sin embargo, al final del juego el propio jugador anunció que no era tan grave su lesión, y que espera regresar pronto.

"Posiblemente es un esguince, no sé si grado I o II, pero estoy bien, no fue grave. Existe el dolor en el momento. Y por precaución, cuando entró me siento limitado entonces preferí pedir el cambio", dijo el jugador.