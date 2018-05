Alarma en el Alianza: Rubén Marroquín se lesionó en el entreno

En la semana de una final cualquier lesión enciende las alarmas y más si se trata de uno de los jugadores titulares... eso Alianza lo sabe muy bien, porque le ha tocado sufrirlo en el entreno de este miércoles.

Esta mañana, durante la prática de Alianza en el estadio Cuscatlán, el defensa Rubén Marroquín chocó con su compañero Juan Carlos Portillo, llevándose la peor parte.

El jugador se quejó del dolor, mientras era atendido por el fisioterapista Francisco Portillo. No pudo completar el entreno y necesitó de la asistencia de los porteros Óscar Arroyo y Fidel Mondragón para salir del campo.

El encargado del áea de prensa del Alinaza, Christian Roque, comentó que el jugador pudo caminar a su retiro del estadio pero se someterá a una evaluación médica para conocer el grado de su lesión.

Marroquín había recuperado la titularidad desde la fecha 22 de fase regular del Clausura 2018, jugando la serie de cuartos de final y semifinal.

Si no se recupera a tiempo, Rudy Clavel sería su relevo. En la final del Apertura 2017, "el Polaco" jugó la final, aunque no desde el once inicial, si no en los últimos 23 minutos de partido.