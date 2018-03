Alan Murialdo quiere igualar a Bentos en el FAS

El argentino Alan Murialdo firmó su renovación con FAS previo al inicio de pretemporada y jugará el Apertura 2017 con un sueño en firme: igualar a su compatriota Alejandro de la Cruz Bentos.Desde su perspectiva, el apoyo de la afición y el talento futbolístico con el que cuenta el equipo asociado fueron fundamentales en optar por la continuidad.“La afición me ha tratado muy bien desde que llegué al equipo. En segundo lugar, me quedé por el plantel que existe. En el torneo pasado, si hubiésemos hecho las cosas bien en la primera vuelta, creo que incluso hubiéramos llegado a la final”, manifestó el atacante.El FAS registra la participación de 23 jugadores argentinos en torneos cortos, incluyendo a Murialdo, y de todos ellos el gaucho se fija en Bentos como modelo a seguir dentro de la institución.“Como siempre digo, cuando te abren las puertas, hay que hacer las cosas de la mejor manera. Uno sueña hacer las cosas como Alejandro Bentos. Sabemos que no es el mismo FAS que antes, pero hay que esforzarse”, apuntó el sudamericano.Respecto a las pretensiones individuales, sostuvo que apunta a llegar a una cifra de dos dígitos en el apartado goleador.“Como delantero uno se tiene que poner un objetivo. Eso me lo enseñó Williams Reyes cuando estuve en Firpo. Él me dijo que siempre hay que ponerse metas, para esforzarse cada día más y ayudar al equipo. Mi meta es hacer 13 goles en este torneo. El objetivo colectivo es llegar a la final”, subrayó.