Alajuelense elimina al Alianza de la Liga CONCACAF

La Liga Deportiva Alajuelense sentenció su boleto ante un inoperante Alianza que no tuvo respuestas en su alineación, lamentó la expulsión de Iván Mancía y terminó por volver a dejar en el camino sus ilusiones por brillar en el torneo regional en el que una vez más fue eliminado con global 3-0 en suelo tico.

Al Alajuelense le bastó un 2-0, relajarse en el complemento bajó notablemente el acelerador ante un equipo que no tuvo propuesta ofensiva y físicamente fue inferior al cuadro de Alajuela.

Alianza tenía su último cartucho en sus posibilidades de avanzar en la Liga CONCACAF. El técnico Adonai Martínez por eso apostó por el regreso de Marvin Monterroza en el mediocampo y Mario González bajo los tres postes. Ambos vienen de lesión y eran los estandartes en Alajuela para buscar el resultado.

Por delante, la Liga no se guardó nada. Tras caer el pasado sábado en el clásico tico contra el Saprissa y guardarse en el Cuscatlán pensando en ese partido, al equipo de Coito no le faltaba nada para salir de inicio a buscar el marcador con el regreso al once titular de Bryan Ruiz. El seleccionado tico no viajó a El Salvador y era el líder ofensivo en su estadio,ansioso por el boleto a la siguiente ronda.

El Alajuelense inició como una locomotora. Los de Coito salieron con las revoluciones a tope y al visitante ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. Los locales presionaban, dominaban y dejaban sin respuesta a los de Adonai. Bastaron seis minutos para que un penal tras una clara falta en el área de Mancía, le permitiera a Johan Venegas anotar el 1-0 que prácticamente liquidaba la eliminatoria.

Alianza no tenía respuesta. Al cuarto de hora no salía de su propio campo, no tenía en Monterroza al armador que necesitaba y tapoco contaba con explosividad en la velocidad por sus extremos. Rodolfo Zelaya ingresó al 15' por un inoperante Camilo Delgado, quizás tocado pero sin el tiempo suficiente en el partido para mostrarse.

SUPERIORIDAD

Alianza lo intentaba. Con el ingreso de Zelaya y con Mercado lanzado por banda izquierda pero al cuadro albo le faltó profundidad en la primera parte.

Para el complemento y tras la lesiónde Tamacas y la expulsión de Mancía, los pocos espacios de los paquidermos se fueron apagando ante la embestida de la Liga Deportiva.

Los albos se dedicaron a defender y cerrar espacios pero con la expulsión, los cambios de Adonai, ya sin centrales, lo boligaron a apostar por Ezequiel Rivas por la derecha y Canales por la derecha.

Pero Alajuelense pecó de conformista. Comenzó a desperdiciar ocasiones y pareció conformarse con trasladar el b alón ineficientemente. Le bastó y Alianza fue, una vez más, eliminado de la CONCACAF. Sobre el final, los locales anotaron el segundo definitivo.