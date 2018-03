“Al fútbol femenino salvadoreño le falta picardía”

Brenda Cerén. Sí, ese apellido tiene que ver con los seleccionados mayores Óscar Y Darwin Cerén. Brenda es su hermana menor. Fue elegida para jugar con el equipo femenino sub 23 en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017 y recientemente acaba de conseguir su tercer título en la Liga Nacional Femenina.

Aunque a nivel individual ha tenido algunos éxitos, reciente que a nivel de selecciones el fútbol femenino aún no de la batalla a nivel internacional y ella cree tener identificado cuáles son los problemas. Aquí nos los cuenta.

¿Cómo se puede evaluar el trabajo que hizo la selección femenina en Juegos Centroamericanos?

La verdad para mí fue un trago amargo en mi vida profesional. Como toda jugadora, nuestro sueño es representar a nuestro país. Lo importante para nosotras es ir por los objetivos. Lastimosamente perdimos cinco de cinco juegos. Es frustrante, pero de a poco vamos levantando la cara.

¿Cómo se armó el equipo para competir en Juegos Centroamericanos?

Nos caracterizamos por ser chicas con garra. Nos convocaron dos semanas antes y así es imposible conseguir resultados. Con una selección mayor no podés ir a improvisar a la competencia. Son rivales que están bien preparados. Nicaragua tenía 11 meses de preparación, es sorprendente cómo han mejorado las chicas de ese país.

Ya no digamos Costa Rica, que toda su vida tiene en entreno a las muchachas. Pese a que no habíamos entrenado mucho, fuimos a dar lo mejor de nosotras, aunque los resultados fueron negativos.

¿Será que hace falta mucho aún para competir a escala internacional?

Creo que la liga nacional está bien. Hay muchas jugadoras con talento. Lastimosamente nuestros profesores optan por traer chicas de los Estados Unidos. Lo que el profesor (Ricardo Herrera) nos dice es que las chicas de allá tienen más preparación. Cosa que es cierto, pero las chicas de allá no tienen el coraje que nosotras tenemos a nivel local. Creo que sería bueno que se tomara más en cuenta a la liga, ya que para eso fue creada. No puedo decir que las chicas de Estados Unidos tengan mayor nivel, pero esperamos que las chicas que vienen de allá, con su talento, vengan a aportar al equipo.

¿Cuál cree que fue el aporte de Alejandra Herrera, jugadora del River Plate de Argentina?



Nos apoyó bastante. Es la capitana, nos motiva. Ella es una profesional, ha dado un salto enorme en Argentina. El talento de ella es impresionante.

¿Cree que Ricardo Herrera es el idóneo para dirigir selecciones femeninas?

Creo que el profesor es bastante bueno. La verdad, no lo culpó a él. Siento que el problema está en el tiempo de preparación. Con dos semanas de trabajo no podemos ir a inventar a un torneo así (Juegos Centroamericanos), a pelear una medalla de oro. Ni siquiera habíamos disputado juntas un partido.

Son pequeñas cosas que la gente no ve, pero al final de todo nos pasan factura. El viaje también fue pesado. Fuimos en bus desde San Salvador a Nicaragua. Nosotras, con un poco de coraje, intentamos sacar la cara, pero no se pudo y ahora hay que seguir adelante.

¿Cómo andan las jugadoras salvadoreñas en cuanto a la fundamentación táctica y técnica, comparada con chicas de la región?

Creo que eso le falta a las jugadoras nuestras. Hay algunas que no tienen esa famosa picardía, como le dicen. Y eso, quiérase o no, nos pasa factura. La picardía de una jugadora es bastante importante. Nicaragua nos complicó en contragolpe. Se podía hacer una falta lejos del arco, pero las niñas, por ser un poco novatas, las dejaban pasar y es ahí donde vienen los goles. En lo personal creo que es mejor ganarse una tarjeta amarilla que un gol y eso es lo que algunas todavía no aprenden.