Al Sonsonate le afecta el calendario del Clausura 2017

Alberto “la Chochera” Castillo, técnico del Sonsonate, dijo que la derrota conseguida este miércoles ante el Águila es justa porque el equipo emplumado aprovechó las opciones de gol que generó y porque a sus pupilos les está pasando factura lo comprimido del Clausura 2017.

El estratega reconoció que su equipo estaba resignado al empate y que no daban para más. Aseguró que les pidió concentación pero que fallaron en jugadas claves que desencadenaron los goles.

"No estuvimos otra vez en una buena noche. Fue el sexto partido, el equipo ya no daba más, estaba muerto. Con el empate estábamos tranquilos, no teníamos fuerzas para seguir, pedí concentración, el equipo estaba muerto. No quiero defender a mis jugadores, una desatención en salida, no marcamos, distraídos y nos marcaron el primer gol", analizó el timonel.

La única queja del estratega fue por lo comprimido en el arranque del torneo: "no tengo nada que reclamarle a mis jugadores porque no daban más, necesitábamos reposar más y hoy se viene el séptimo partido (en el torneo) en menos de tres días".

Pero no pierde la fe: "buscaremos tener un poco más de fuerza, haremos rotaciones, había que tener descanso, vacación".

Y añadió una queja: "hay gente aquí que no sabe nada de esto, pero ya está, perdimos bien y felicitoal Águila".