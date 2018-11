Al Santa Tecla no le afectan las bajas en el Apertura 2018

El jueves Rodrigo Rivera reapareció junto al defensor Yosimar Quiñónez en Santa Tecla, dos jugadores que causaron baja por 7 y 4 partidos, respectivamente.

Rivera, quien sufrió lesión grado uno de ligamento colateral medial el 19 de septiembre en un partido ante FAS - rival del miércoles-, ingresó a los 55 minutos contra Alianza el jueves y el domingo fue titular, pero estuvo 66 minutos en cancha.

Su regreso a las canchas lo ayuda anímicamente, comentó.

"Estoy muy contento. A pesar de que había trabajado bien la parte física no es lo mismo que estar en cancha. Estoy fortalecido anímicamente. El partido del domingo me ayuda porque contra Alianza en una pelota que no pude despejar bien me resentí del tobillo pero no tuve ninguna molestia. Espero estar bien para el partido del miércoles", comentó Rodrigo.

SANTA TECLA MEJOR QUE ALIANZA

Hizo una comparación sobre los dos equipos en mejor forma de los últimos torneos y considera que el Santa Tecla es mejor equipo que Alianza.

"Siempre lo he dicho, estoy muy sorprendido de este equipo. Si bien Alianza tiene los mejores jugadores, los mejores recambios, Santa Tecla es mucho mejor equipo porque no se notan las bajas, siempre hay buena vibra al momento de jugar y todos lo han visto, que no importa de quien juegue se trata de sacar el resultado, nadie le reprocha un error a otro compañero. Contra Alianza yo cometí un error y nadie me dijo nada", señaló Rivera.

"Es merecido estar en el primer lugar, a pesar de que Alianza ha hecho un buen torneo. Nosotros no hemos bajado nunca los brazos, después de unos resultados no tan buenos que tuvimos pero acá es donde se ve la personalidad del equipo. Esperamos mantenernos así porque lo que queremos es mejorar lo del torneo pasado que todos saben que es (final perdida) y está de más decirlo", añadió.