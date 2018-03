Al Khelaifi, presidente del PSG: “Neymar no es caro”

EFE. El presidente del París Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, aseguró hoy que el fichaje del brasileño Neymar, por el que ha pagado al Barcelona 222 millones de euros, "no es caro" porque revalorizará al club y al jugador."Hoy puede parecer caro, pero no en dos años. Para nosotros no es un fichaje caro, vamos a ganar más de lo que pagamos por él. Este es un proyecto conjunto, el de unir la marca PSG con la marca Neymar", dijo el presidente durante la rueda de prensa de presentación del jugador en París.Al Khelaifi indicó que "no hay otro Neymar en el mundo" y se mostró convencido de que "en dos o tres años" su valor se multiplicará "al menos por dos".Además, el presidente del PSG también dijo que su fichaje ha tenido ya un impacto en el valor del club, que era de 1.000 millones antes de la operación y ahora alcanza los 1.500 millones.Agregó que Neymar es "el mejor jugador del mundo", que es "un ídolo para el mundo entero" y que su club "siempre soñó" con tenerlo."Juntos vamos a escribir las mejores páginas de la historia del PSG en la ciudad más hermosa del mundo", afirmó Al Khelaifi, que no ocultaba su satisfacción por el fichaje.El presidente negó que con esta operación su club haya transgredido las reglas del "juego limpio" financiero de la UEFA, que limitan las inversiones exteriores en los clubes, y aseguró que la prueba de ello es "la transparencia con la que se ha hecho el fichaje"."Si alguien está preocupado por el fair play que se tome un café y se calme. En el club hay muchas personas trabajando día y noche para analizar las normas de la UEFA y no vamos a saltárnoslas", dijo.Al Khelaifi aseguró que Neymar no ha venido al PSG por dinero, sino por el proyecto deportivo que representa el club."Ha venido por la motivación y porque cree en el proyecto. Podría ganar en otros lugares más de lo que le vamos a pagar", señaló el principal responsable del club que no ha confirmado la cifra de 30 millones de euros netos anuales de salario que desvela la prensa."Neymar ama el fútbol y los desafíos, por eso ha venido", apostilló Al Khelaifi, encantado de ver como "todas las portadas del mundo entero hablan de este fichaje" del que "se va seguir hablando mucho y de forma positiva".El presidente del PSG, que no quiso desvelar si Neymar será el último fichaje de la temporada -"hemos logrado el mayor fuego artificial del mundo, lo vamos a disfrutar de momento", señaló-, indicó que la llegada del astro brasileño confirma la ambición del club de ganar "todos los trofeos posibles"."Nuestra ambición es ganar la Liga de Campeones, siempre lo ha sido. Pero no podemos asegurar que la vayamos a ganar este año, no vamos a poner a la plantilla esa presión suplementaria. Pero es seguro que vamos a trabajar con ese objetivo", indicó.Al Khelaifi negó que el fichaje de Neymar responda a una represalia contra el Barcelona, que hace unas semanas trató de fichar al italiano Marco Verratti."No tiene nada que ver con ninguna venganza, tenemos mucho respeto por el Barcelona y por sus aficionados", dijo.También consideró que la salida de Neymar no puede ser considerada como una traición al club español, al tiempo que reveló que el jugador hizo todo lo posible por "salir por la puerta grande"."En todo momento puso calma a la negociación, pese a la gran presión que tenía, nuestra y del Barcelona, pero no quería salir por la puerta trasera, quería hacerlo por la puerta grande. Ha actuado como un caballero, sobre todo si se compara con la salida de otros jugadores. Se tomó el tiempo necesario, quiso que su salida se hiciera de buena manera", dijo.