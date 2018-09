Al Chalatenango le falta pólvora y creatividad

El timonel del AD Chalatenango, el argentino Ángel Piazzi, analizó la derrota por 3-0 ante Alianza y cree que a su equipo le falta completar la jugada que haga diferencia en zona de creación y más regularidad.

Los norteños además solo suman un punto como visitante y ese aspecto lo destacó el suramericano.

"Arrancamos bien de visitantes ante Pasaquina, sacamos un punto, después nos caímos cada vez que salimos. Creo que de local y de visitante nos está faltando la jugada final, la estocada final, el pase de la muerte entre líneas que deja a los delanteros en posición de gol. Nos está faltando eso, el gol, trabajamos durísimo entre semana para eso", opinó el DT gaucho.

"Nos falta convertir en casa y de visita y considero que nos falta equilibrio. Si tenemos altibajos, por eso es que tenemos 11 puntos, pero si no, podríamos tener más", añadió.

Asimismo, indicó que si bien los albos fueron mejores en funcionamiento, a su juicio el 3-0 no reflejó lo que pasó en cancha.

"Felicito a la gente del Alianza, pero en el trámite del partido no era para 3-0, que no se me malinterprete: en el desarrollo no hubo una superioridad avasallante. A nosotros nos falta buscar ese equilibrio", puntualizó.