Al Audaz le afecta no jugar en su cancha, según su DT

El técnico hondureño German Pérez dijo sentirse satisfecho por el empate sin goles que el Audaz firmó ante Isidro Metapán ayer, jugando como local en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.

Pérez lamentó las pocas ocasiones de gol que generaron y el aguacero que cayó antes del partido, pues eso afectó la cancha. Sin embargo, destacó el conseguir al menos un punto en un estadio prestado.

"Creo que propusimos más en el juego. Lástima que las ocasiones de gol que generamos no culminaron en gol, pero me voy satisfecho y feliz por el resultado, ya que sumar siempre es bueno y más cuando se hace en cancha extraña", declaró Pérez.

El estratega de los coyotes admitió que "es difícil ser local en cancha que no conocés. Creo que la cancha nos afectó a los dos equipos y la lluvia que cayó terminó de arruinar todo lo que planificamos. Es urgente que logremos tener una sede fija, estamos dando ventajas que no debemos dar, pero eso no nos compete a nosotros. Confío en que la dirigencia logrará arreglar eso y vamos desde mañana a preparar el partido ante Alianza, en San Salvador", afirmó el estratega catracho.