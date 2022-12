Ake: "No he hablado con Guardiola sobre como parar a Messi"

El defensa Nathan Ake elogió a Leo Messi, al que se enfrentará el viernes en el duelo que Países Bajos disputará frente Argentina en las semifinales del Mundial de Catar 2022 y a quien conoce bien el técnico español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City en el que juega el zaguero oranje.

Ake, sin embargo, no ha tenido contacto con su preparador en el club inglés para que éste le asesorara sobre cómo frenar a Messi. "No he tenido contacto con Guardiola", indicó el jugador neerlandés.

"Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Frenarle va a ser muy difícil", añadió el defensa del Manchester City.

Países Bajos ha tenido jornada de descanso tras superar a Estados Unidos y alcanzar los octavos de final. Retomará los entrenamientos este miércoles y empezará a estudiar el duelo contra Argentina.

"No, no hemos hablado aún del tema. Hemos tenido unos días relajados y no hemos pensado en Messi aún", apuntó Nathan Ake, que está amenazado de suspensión por haber visto una tarjeta amarilla.

"No es fácil jugar así, aunque lo primero es el equipo, es ganar. Además, hay que ver quién va a jugar el partido", indicó el zaguero. Ake es uno de los amonestados y está al borde de la suspensión igual que Frankie De Jong, Matthijs de Ligt y Teun Koopmeiners.

Ake recuerda que Argentina tiene otras cosas además de Messi. "No solo es Messi. Tienen otros grandes jugadores y será un gran partido. Además, las tácticas también serán importantes", dijo.

Nathan Ake se reencontrará en el estadio de Lusail con el atacante argentino Julián lvarez que, como él, milita en el Manchester City. "Es un futbolista muy técnico y difícil de marcar. Finaliza muy bien cada jugada. Va a ser un reto tener delante a Julián y a Messi", indicó.

"Hemos visto los partidos de Argentina y sabemos que tienen un gran apoyo y que sus aficionados animan mucho. Crean un gran ambiente y se ve que aman al fútbol, que lo disfrutan", advirtió el defensa del Manchester City.