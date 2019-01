Gerson Mayén renovó contrato con Santa Tecla solo un par de días después de haber disputado la final del Apertura 2018. El jugador dijo que para este nuevo torneo el principal reto será revalidar el título.

¿Cómo tomó el hecho de que la dirigencia tecleña le pusiera entre las prioridades para renovar contrato para el Clausura 2019?

Estoy contento de haber regresado. Agradezco a la dirigencia por haberme renovado otra vez. Llevo ya dos días de pretemporada, pero físicamente vengo bien y esperemos dar lo máximo en este torneo para estar en otra final con el equipo.

¿ Era su mejor opción la renovación con el Santa Tecla?

Sí, siempre mi primera opción va a ser Santa Tecla. Creo que me han tratado bien desde que he venido, me siento a gusto y me siento bien dentro del plantel. Tengo la misma ambición de hacer el mejor trabajo en cada torneo.

Santa Tecla no había ganados las finales anteriores a la del Apertura 2019, pero ahora sí fue para el equipo, al tercer intento.



Creo las últimas dos finales no se pudieron ganar, pero la afición ya se merecía otro título y nuestro equipo también. Creo que lo hicimos de la mejor manera. Las dos opciones que tuvimos en ese juego las logramos concretar, las aprovechamos. Ahora estamos ya enfocados en el juego contra Pasaquina, nuestro primer juego del Clausura 2019.



¿Cuánto ha crecido Santa Tecla tras haber ganado cuatro títulos en primera división?

Es un equipo muy unido, que es lo importante. Estamos pasando nuestro mejor momento y pues es de aprovechar. Ahora todos los equipos nos respetan. Al inicio, tal vez, no nos respetaban tanto, pero ahora con estos cuatro torneos que hemos ganado ya los rivales nos miran un poco diferente. Nosotros miramos a los equipos de la misma manera, ya sea Alianza, FAS y Firpo. Son equipos grandes del país y por tanto, nosotros nos consideramos del mismo nivel en estos momentos.

¿Qué retos tiene ahora Santa Tecla con esta viñeta de campeón?



Uno de campeón siempre quiere repetir, también tenemos un recorrido muy largo. Es de enfocarnos en el primer partido para estar en una nueva final.

No va a seguir en Santa Tecla el delantero Ricardo Ferreira, quien dijo que se entendía bien con usted en cancha. ¿Cuánto puede complicar la salida del brasileño?



La verdad es una lástima que no vuelva la club, pero es parte de la vida. Ahora, espero tener la misma relación con el delantero que venga. Con Ricardo nos entendíamos bien dentro de la cancha.

Con el que llegue tendrá que iniciar de cero...