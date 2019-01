"Ahora sé qué es que te traten como un profesional"

El zaguán de la casa de los Cerén está abierto. Ahí están Darwin, volante del Houston Dynamo, y su padre. Son como parte de un comité de recepción.

El marco de una vivienda humilde, sencilla, se prolonga. A la par está el campo de fútbol, ese donde en años anteriores Darwin dejó buenas pinceladas de fútbol. Ahí se ha "revolcado", como él lo dice, en los charcos. Ahí ha sido feliz en sueños de infancia. Ese campo fue testigo de las primeras patadas que le dio al balón.

"Esto es lo que soy. Esta es la sencillez con la que nuestros padres me educaron", apuntó Cerén, quien antes de volver al trabajo con el Dynamo de MLS concedió una entrevista a EL GRÁFICO para hablar hasta de su hermano, Óscar, quien ya es una de las figuras de Alianza.



¿Cómo calificaría este año con Houston Dynamo?

Creo que es un año positivo. Las cosas salieron bien a escala colectivo. Gracias a Dios, logramos un campeonato histórico para el equipo y luego en lo personal, también. Tuve la dicha de ser campeón de la US Open Cup. Cuando uno está afuera, ganar cosas siempre llena de emoción y a las personas que uno quiere

¿Qué opinión tiene del hecho de que el técnico haya salido a respaldarlo para que se quede en el equipo?

Es algo que valoro mucho. Eso habla bien del trabajo que estoy haciendo con el equipo. Creo que he sido parte importante del equipo. He jugado casi todos los partidos. He sido de los jugadores que más minutos ha disputado. Por ahí viene la decisión del técnico que ratifique la importancia que me da como jugador. Contento por la confianza que el profesor tiene en mí. Me queda retribuirle dentro del campo en entrenamientos y partidos. Hay que dar el 100 por ciento.

¿Este equipo de Dynamo tiene jugadores importantes en su nómina. Cuesta ser titular?

Hay una competencia dura, porque tenemos buenos jugadores. Hay mucho talento en el equipo. Cuando uno falla, por el motivo que sea, siempre hay otro que va a estar al 100 por ciento para sellar ese hueco. Siempre hay material lo suficientemente bueno para cubrir ese espacio.

¿Podemos percibir que ya juega como en casa en el Dynamo?

Desde que llegué, me hicieron sentir como en casa. También tenemos compatriotas salvadoreños que hacen aún más importante la llegada a Houston. Es como estar en casa. Hay personas que comenzaron a seguir el equipo. Yo sé que los salvadoreños en Estados Unidos apoyan mucho. Me lo han hecho sentir en esta temporada. Espero nada más seguir disfrutando con ellos en este 2019. Espero ese mismo cariño.

¿Qué significó en Houston Dynamo haber ganado la US Open Cup?

Ahora es un equipo al que todo mundo va a quererle ganar. Ya se ha ganado el respeto de la liga, por el hecho de ser campeón de US Open Cup. Pese a que muchos ven que a lo mejor no es una copa tan importante como la MLS Cup, es un torneo competitivo, que todos quieren ganar. Lo ganamos con mucho esfuerzo. Nadie nos regaló nada. La mayoría de la eliminatoria la hicimos contra equipos de primera. Fuimos justos campeones. Es bueno para el grupo, para seguir creciendo.



¿Qué le han dejado estos cuatro años fuera de El Salvador?

Creo que ayuda bastante. Sin duda uno se da cuenta qué es que traten como un profesional. Escuché que un compañero dijo que tiene cinco años de no cambiarse bajo un árbol (Nelson Bonilla) y eso es una realidad de nuestro fútbol. No lo podemos apartar. Gracias a Dios que me ha dado la sabiduría para pensar lad cosas con calma y sacarle provecho a la estadía allá. Cuando llegas a un equipo que te trata como un profesional y te consienten como lo que eres, un profesional del fútbol, tú tratas de dar lo mejor para no regresar.

Toca redoblar esfuerzos para mantenerse afuera...

Te gusta tanto eso que tienes que trabajar duro para seguirlo obteniendo. Ves atrás y están tus hijos, eso te hace sacar algo más. Quieres darles lo que yo nunca pude disfrutar. Eso es lindo. Siempre hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Hay que pensar las cosas con cabeza fría. No es fácil estar afuera y extrañar a toda tu familia. Me siento dichoso de que en todos los equipos en los que he estado he tenido la oportunidad de jugar. Aproveché la oportunidad y he jugado la mayoría de partidos. Eso quiere decir que estoy trabajando bien.

¿Qué significó para usted el tiempo que compartió con el brasileño Ricardo Kaká en Orlando City, de MLS?

Cuando estás con ese tipo de jugadores ves que es increíble la calidad que tienen. Kaká fue mi compañero. Es un crack al que admiraba desde antes, cuando me tocaba verlo en la televisión nada más. Luego, tenerlo como compañero fue algo increíble. Cuando uno lo tiene ahí, ve la persona sencilla que es, pese a todos los millones que tiene y otras cosas que puede tener. Es un tipo tranquilo. Eso mismo lo hace a uno poner los pies en la tierra. Son personas sencillas, con una vida normal. Eso te enseña a que no tienes por qué creerte mejor o más que nadie. Muchos pueden pensar que porque estoy en el extranjero vamos a ser diferentes. Yo tengo amigos que llegan a la reserva de cualquier equipo en primera y ya en sus comunidades llegan todos inflados, caminando diferente. Es algo natural que tenemos los salvadoreños.

En mi caso, llegué a jugar en primera división, en Juventud Independiente, y ya me creía un poquito. Pero hay cosas que rápido te hacen poner los pies en la tierra. Eso que me pasó con Kaká fue increíble, por la manera en cómo trató a mi familia. Les demostró un cariño sincero a mis hijos y eso te hace ser una persona diferente, actuar diferente. Kaká nunca te recrimina en el campo un balón que perdiste o que no recuperaste. Te dice que las cosas te van a salir bien. Afuera del campo te dice que pongamos más. Pero muchos, a mí ya me pasó, primero regañamos y después queremos ayudar al compañero.

Por otra parte, volvió a la selección en noviembre de 2018, luego de pagar tres meses de sanción. Fue en la victoria de 1-0 ante Haití. ¿Cómo se se sintió en ese retorno?

Tenía muchísimas ganas de regresar. Siempre he dicho que pese a las diferencias que existen entre la FESFUT y los jugadores, el trato y lo que uno necesita, no quiere decir que no quiera estar en la selección, porque a lo mejor, algunos hasta malinterpretan. El hecho de que yo me ponga, a veces, a pelear con la directiva, no quiere decir que no quiera estar en la selección. Me gusta estar en la selección. Amo la selección, pero estoy consciente de que hay muchas que hacen falta en la selección. Regresar fue un momento bonito para mí, porque quería estar. Le escribí al técnico y le dije que quería estar en ese partido amistoso ante Haití.

¿Todo bien en el grupo en ese retorno a la Azul?

Me sentí tranquilo, porque hay un buen grupo, porque el profesor demuestra mucha confianza a sus jugadores. Fue bien recibido por el grupo. Creo que me he ganado el respeto de todos por lo que hecho, por lo que he demostrado, no solo afuera, sino que también con la selección y por la forma de ser. Influye la forma en que yo trato a los demás. Es parte por la que los demás también te respetan. Me siento contento de regresar. Ganamos en un amistoso ante Haití, pero ganar siempre va a ser importante. A mí hasta en los entrenos me gusta ganar. Está difícil pasar a Copa Oro, pero no hay una mejor forma que estar juntos todos: prensa, directivos, aficionados, jugadores, cuerpo técnico.

De qué sirve que solo dos o tres estemos juntos. Contra Jamaica será difícil, porque es una selección que siempre ha complicado a El Salvador, pero no es imposible. Estamos en casa y hay que hacer valer esa localía. Tenemos que aprender a defender nuestra casa con mucho orgullo. No puede venir cualquiera a ganarnos en nuestra casa. Es nuestra casa y cómo sea, siempre hay que sacar un buen resultado.



¿Por qué cree que se ha complicado el boleto a Copa Oro?

Es parte del fútbol. He visto todos los partidos y se nos han salvado las selecciones del Caribe. Esto viene de años, somos una selección que casi no anota goles. Hemos sido una selección que mete pocos goles te tenemos muchas oportunidades. Si marcáramos esas oportunidades, estaríamos ahí tranquilos, quizá hasta en primer lugar o segundo lugar. Si logramos el objetivo, todos vamos a celebrar y diremos que no fue fácil. Creo que la mayor complicación que hemos tenido es que casi no hemos anotado.

Hablemos ahora de su hermano, Óscar. Todavía no ha podido dar el salto al balompié internacional. ¿Qué le está faltando, a su juicio?

Creo que las oportunidades le han llegado. Ha tenido dos oportunidades, pero no se ha llegado a un acuerdo. Ya hubo una oportunidad en la que me llamaron, que querían negociar por Óscar, pero Alianza no le dio la oportunidad de salir. Luego le salió la oportunidad de salir a Real España, pero tampoco la tomamos. No es desmeritar la liga hondureña, pero si le van a pagar casi lo mismo y va a ir acá a Centroamérica, creo que no valía la pena en ese momento.

¿Usted es como el agente de su hermano?

No. Solo soy su hermano. Quiero lo mejor para él. Yo tuve antes una mala experiencia. Me fui a Turquía a perder un mes antes de irme a Orlando. Tampoco voy a querer que mi hermano pase esa situación. Trato de que él vea las cosas como yo las veo y que entienda que es un gran jugador y que merece algo mejor.