"¿Ahora qué, van a dirigir los federativos?"

Confundido y molesto. Así estaba el delantero de selección mayor, Nelson Bonilla, cuando conoció sobre la salida del seleccionador mayor, Eduardo Lara. El delantero lo lamentó de lleno, por el hecho de todo lo que, a su juicio, Lara le ha dado a la Azul.

¿Cómo mira la salida del técnico Eduardo Lara?

Es que Lara no nos llegaba a dar paja, que nos iba a ser campeones mundiales. Llegaba a trabajar y lastimosamente termina como los anteriores. Es frustrante. Por qué (federativos) no dan un paso al costado y se van, así de fácil. Si no pueden con la FESFUT, por qué no se van y dejan a los que sí puedan. Hay muchos que quieren mejoras.

Ya habían acogido la idea de juego de Lara. ¿Cuánto los perjudica su salida?

Es difícil de explicar. Te ponen tantas excusas, que el dinero aquí, que el dinero allá. No les da vergüenza a los de la FESFUT que Honduras o Costa Rica tengan mejor administración. Ahora Costa Rica va a otro mundial seguido. ¿Le van a seguir echando la culpa al jugador? Los jugadores no tenemos la culpa, aunque la gente no lo piense así. Somos los menos culpables y sí la cabeza está mal, el cuerpo no va a estar bien. Eso es lo que pasa en nuestro fútbol. Eso son los resultados que se van a tener desde acá a no sé cuánto tiempo. No sé qué más decir. Es frustrante. Estoy enojado porque no hacen las cosas bien. Si no pueden, las puertas están abiertas, que se vayan, así se fácil.

¿Cómo fue el trabajo de Lara dentro y fuera de la cancha?

Es que él es un señor, es un maestro que llegó a recuperar lo que habíamos perdido. Nos llegó a decir que creyéramos en nosotros, que teníamos calidad. Él también nos demostró que creía en nosotros. Para nosotros va a ser algo impactante. Si me convocan o no, me da lo mismo. El profesor Lara nos llegó a dar esa confianza que habíamos perdido. Es lamentable lo que está pasando.

¿Usted va seguir atendiendo las convocatorias a la selección mayor o lo tendrá que valorar?

Yo las voy a seguir atendiendo. Se podría decir que soy un empleado más, pero lo que me duele es que a nosotros nos ultrajan. A la gente le gusta criticar sin saber lo que pasa a fondo. Ni conviven con uno y critican. Pero mientras no cambien estas cosas, no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a seguir en lo mismo.

¿Qué más le dio Lara a este grupo de selección?

Nos ayudó a recuperar nuestra esencia, a jugar abajo, a jugar como equipo, a creer en nosotros, a que nadie nos iba a pasar por encima, a salir a proponer. Eso es lo que se vio siempre en la cancha. Salimos a proponer a jugar de tú a tú en todas las canchas. Eso es lo que representa al fútbol salvadoreño, tener la pelota abajo. Jugamos siempre al pie. Ahora no sabemos quién va a llegar, no sabemos qué va a pasar. Se repite la historia. Estamos en un hoyo negro del que no sabemos cuándo vamos a salir.

Se vienen las fechas FIFA de marzo y junio. FESFUT dice que es hasta junio cuando tiene seguros algunos amistosos. Eso aumenta la incertidumbre de ustedes como jugadores?

Y ahora quién va a dirigir. No creo que un técnico de selección cobre $1,000 o $500. ¿Ahora qué, van a dirigir ellos (los federativos)?. Ahora los federativos deben ser claros con nosotros y la gente en lo que van a hacer.