Agustín Ruiz no jugará la Copa UNCAF de fútbol playa por falta de apoyo económico

El seleccionador del equipo nacional de fútbol playa, Rudis Mauricio González Gallo, confirmó que el pivot de esa modalidad especial, Agustín Ruiz, le informó que no estará en la competencia de Copa Centroamericana de UNCAF, de finales de este mes en la Costa del Sol.

Gallo se mostró incómodo por la decisión del jugador, que al igua; que sus compañeros no ha recibido el estímulo económico de parte del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) de enero y febrero.

"Ha dicho que se le hace bien difícil si no tiene el estímulo económico. Pero tampoco es así la cosa. Y los demás por qué sí están? Es que no quiere estar. Si él no quiere estar, que no esté. Agustín es el que más se ha lucrado por estar en la selección. Ya está casi en la misma posición de Frank (Velásquez). Por qué no se retiran en silencio, si ya no quieren estar. Yo ando tratando de resolverle a los jugadores", apuntó el estratega.

Antes de Ruiz, está el caso de Velásquez. Pero en particular fue Gallo quien decidió apartar al jugador del equipo de playa por el tema de la disciplina. No lo llevó al torneo eliminatorio de CONCACAF en febrero de 2017 en Bahamas.

Luego, Ruiz es por ahora uno de los jugadores más emblemáticos del equipo nacional de playa. Estuvo en las Copas del Mundo de 2008, 2011 y 2013.

LÍOS FINANCIEROS

Los problemas financieros han complicado al equipo nacional de playa. Ante eso, la selección nacional de fútbol playa no entrenó este martes como protesta por el hecho de que sus jugadores no han recibido el estímulo económico que otorga el gobierno a través del INDES.

Esta medida se produjo a dos semanas de que este combinado nacional deba encarar el torneo de Copa UNCAF, en la Costa del Sol. El Equipo nacional debutará ante Belice el 29 de marzo, en medio de la Semana Santa.