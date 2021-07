Agustín Ruiz: "Voy a estar apoyándolos desde casa"

Agustín Ruiz, seleccionado de fútbol playa de El Salvador, recibió este jueves el alta médica tras su intervención quirúrgica por múltiples lesiones en su pierna y definió como una situación triste perderse su quinta Copa Mundial de la especialidad,

El Salvador regresa a una cita mundial después de ocho años y "Tín Ruiz" no viajará a Rusia.

"Darle gracias a Dios porque ya salí del susto, me toca recuperarme y primeramente voy a salir bien. Me lesioné con un compañero cuando estábamos entrenando en la Costa del Sol y fue una lesión en la rodilla", dijo el Tín Ruiz.

Agustín Ruíz es dado de alta luego de su operación

La FESFUT informó que Agustín Ruiz ya se encuentra en su hogar para su recuperación, tras la colocación de plastia de ligamento cruzado anterior y reparo de ambos meniscos de la pierna derecha.

"Tengo que seguir las terapias para recuperarme y volver al cien, primero Dios en la recuperación que voy a hacer va a ser antes mi regreso", recalcó el seleccionado nacional.

El 11 de agosto Agustín Ruiz tiene programado el retiro de los puntos de la cirugía.

"No es fácil, fue una noticia muy triste para mí porque quería estar en otra Copa del Mundo, pero Dios sabe cómo nos lleva en la vida y las decisiones que uno toma no son los pensamientos de Dios. Ahora trataré de apoyar a los compañeros acá en casa, sabemos que no es fácil porque es una Copa del Mundo", enfatizó.

El Salvador competirá del 19 al 29 de agosto en la Copa del Mundo de fútbol playa en Moscú, Rusia y tendrá como rivales de grupo a Brasil, Suiza y Bielorrusia en el grupo C.

��⚽����| No hay tiempo que perder y los Guerreros de Fútbol Playa siguen preparándose de la mejor manera para que el nombre de El Salvador destaqué en el mundial de #Rusia2021#ElSalvador���� | #SelectaPlayera pic.twitter.com/QqRC63GyH2 — La Selecta (@LaSelecta_SLV) July 28, 2021

"Es una selección fuerte y sólida, ya lo demostraron en la eliminatoria, tienen la capacidad los muchachos para hacer una buena Copa del Mundo, se están preparando para eso y confío en el trabajo del cuerpo técnico. La fe mía en Dios de que van a pasar a la siguiente fase. Deseo recuperarme lo más pronto posible para estar de vuelta en la cancha con los muchachos", agregó.