Agustín Ruiz: "En Rusia me retiro"

El usuluteco Agustín Ruiz, pivot de la selección de fútbol playa, confirmó que si se recupera de su lesión en su rodilla y asiste a su quinta copa del mundo se retirará oficialmente como jugador activo para iniciar una nueva etapa dentro de esta modalidad del fútbol.

"Habíamos dicho que si clasificábamos al Mundial de nuevo cerraría con broche de oro ese Mundial, será mi quinta Copa del Mundo y buscaré al menos disputar la final en Rusia. Oficialmente anunció mi retiro del fútbol playa después del Mundial", confesó RuIz.

Sobre lo agridulce del Premundial en Alajuela, Costa Rica tras lesionarse su rodilla en plena competencia y que le impidió jugar la recta final del torneo, Ruiz admitió que "habia hablado con mis compañeros que quería aportarle al grupo, pero me vine a lesionar en los partidos más importantes, pero igual, mis compañeros estaban bien preparados, nos motiva amos, nos reuníamos, hablamos que teníamos la capacidad, que confiábamos en Dios y en nuestro trabajo previo, pero no es fácil estar afuera de la cancha, quería jugar y aportar pero la vida es así, Dios sabe cómo nos estaba llevando", aseguró.

"Tín" Ruiz aún no acepta que por primera vez en su carrera no haya anotado un solo gol en un Premundial.

"Nunca me imaginé que eso sucediera alguna vez pero los pensamientos de uno no son como los que tiene Dios para cada uno, Él es el que decide, nunca hay que renegar sus decisiones, vamos a trabajar fuerte para recuperarnos, aún no sé si necesitaré operación, espero en Dios que no sea así ya que faltan unos poco más de dos meses para el Mundial.

"Gracias a Dios llegamos con bien desde Costa Rica con una nueva alegría. Antes de irnos al Premundial dije que íbamos a traernos la clasificación y la copa de campeón y a Dios gracias mis palabras no fueron en vano."