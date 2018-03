Agustín “Chochera” Castillo y Efraín “Chirolón” Burgos explotaron

El final del partido entre el Sonsonate y el UES fue tenso, con un fuerte encontronazo entre los entrenadores de ambos equipos, que se dijeron palabras ofensivas y estuvieron a punto de irse a los golpes.Todo empezó cuando, durante el juego, Agustín Castillo le recriminaba a Burgos el juego fuerte de parte de los escarlatas.Cuando Gil Mosquera anotó el gol del triunfo, Burgos lo celebró hacia la barra, pero con miradas retantes hacia Castillo.Al pitazo final, Burgos esperó a "la Chochera", para encararlo, lo que suscitó el conato de pelea en los camerino.Efraín Burgos no quiso generar polémica sobre el encontronazo con Castillo, y simplemente se remitió a decir que no va a caer en la provocaciones del peruano."Él va molesto porque perdió, y yo no puedo hacer nada, volver a jugar el partido es imposible, es problema de él lo que dice, lo que ultraja, yo tengo licencia de entrenador, no tengo licencia de peleador ni de contratista, yo no les quito ni un centavo a mis jugadores, reciben su salario íntegro. Yo esta noche me voy contento del Ana Mercedes Campos", expresó "el Chirolón".