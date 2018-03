Agustín “Chochera” Castillo está fuera del Sonsonate

Pedro Contreras, presidente del Sonsonate confirmó en redes sociales la salida del peruano Alberto Castillo como técnico del equipo cocotero después de la derrota por 2-1 ante Pasaquina en la cancha San Sebastián de La Unión.Alberto Castillo ratificó, minutos después a EL GRÁFICO, la decisión y que según explicó fue de mutúo acuerdo y solo faltaba arreglar algunos detalles para rescindir el contrato.“Ya no sigo con el equipo y solo falta sentarnos con la directiva para acordar el término del contrato. Nada más eso puedo decir, no voy a hablar hasta que vea lo de mi contrato que era hasta la finalización del torneo”, dijo el entrenador peruano.Castillo es el cuarto técnico que es cesado a medio torneo después de Carlos Mijangos en Chalatenango; Nelson Ancheta, del Dragón y Francisco Robles en el Limeño.Con tono de resignación, "La Chochera" mencionó que el Sonsonate vino de más a menos. “Acordamos después del partido dar por terminado el contrato, el equipo decayó sopresivamente, en los últimos 15 días, los resultados no se consiguieron y lo teníamos previsto”, expresó el suramericano.De acuerdo a Castillo el panorama con la directiva cambió desde el partido contra el Águila en el Ana Mercedes Campos que perdieron los occidentales por 2-0, en la sexta fecha del Clausura 2017.“Hemos llegado a un acuerdo y vamos a reunirnos para rescindir mi contrato, son nueve meses , se hizo un trabajo y me había gustado terminar, pero desde que se perdió contra Águila el jugador está muy nervioso”Esto fue lo que publicó el equipo en su perfil oficial de Facebook: