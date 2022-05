Agustín Castillo va por su final 11

El peruano Agustín “Chochera” Castillo, actual técnico del Águila de San Miguel, jugará este domingo 29 ante Alianza su final 11 en su carrera como entrenador en nuestro país para igualar la marca del chileno Julio del Carmen Escobar cuando lo hizo en el banquillo del Santiagueño, Independiente y Luis Ángel Firpo.

Desde el Apertura 2000, torneo en el cual debutó como técnico en la liga nacional tras retirarse como jugador activo dos años antes y que al final lo perdió a manos del Águila (3-2), el estratega que cumplió este mes 60 años de vida, ha sumado nueve finales más en los últimos 22 años con tres equipos diferentes, Municipal Limeño, FAS y Luis Ángel Firpo; siendo el Águila su cuarto equipo finalista al que dirigirá, siendo así el tercer técnico en la liga nacional que logra una cifra similar ya que antes lo hicieron el uruguayo Rubén Alonso (Alianza, San Salvador, Isidro Metapán y Águila) y el desaparecido argentino, Juan Quartarone con Platense, Alianza, ADET y Balboa.

#GuiriAlAire | Agustín Castillo: "Tenía pendiente jugar una final con Águila". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) May 23, 2022

“Es un orgullo lo que siento en este momento, haber logrado llegar de nuevo a una final luego de siete años. No ha sido fácil, tenía esta ilusión desde el torneo anterior cuando llegué al Águila, pero lastimosamente nos quedamos en el camino. Ahora es distinto, este grupo es más fuerte en lo físico, futbolístico y mental”, afirmó Castillo.

SUS REGISTROS

Castillo posee una foja de cinco finales ganadas (todas con el FAS) y cinco perdidas (tres con FAS, una con Municipal Limeño y otra con Luis Ángel Firpo), por lo que en su final 11 en su carrera profesional en nuestro país buscará romper de raíz esa mufa que arrastra desde que perdió en el Clausura 2009 en el banquillo tigrillo la final ante Isidro Metapán (0-1) con gol de Amaya del Cid.

“He perdido las últimas tres finales que he dirigido, es una cifra que quiero romper, esta final no me la gana Alianza, el equipo piensa lo mismo y veremos este domingo hacer realidad ese sueño, de ser campeón con Águila ya que no lo logré como jugador”, indicó el técnico.

“Chochera” Castillo admite que el juego final del Clausura 2022 ante el vigente campeón de liga “está para cualquiera, pero en lo personal siento que vamos más fortalecidos que aquel FAS de las dos últimas finales que perdí también ante Alianza ya que la final anterior, la que perdí contra Isidro Metapán estando en Firpo, la considero que fue pareja, solo el gol de Amaya del Cid (actual gerente deportivo en Águila) hizo la diferencia”, recordó el estratega que mira la final de este domingo ante los albos como su reconversión tras perder las tres últimas finales.

“Es algo que deseo romper, no es fácil perder tres finales consecutivas, no está en mi mente, por eso el partido de este domingo representa mucho para mí, por el equipo que ha hecho un extraordinario torneo”, reconoció.