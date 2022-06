Agustín Castillo, sobre la final: "Aún me pregunto cómo se nos escapó"

Los panelistas del Güiri Güiri al Aire conversaron con el peruano Agustín “Chochera” Castillo, técnico del Águila, para escuchar sus puntos de vista de esa final que perdieron en lanzamientos desde el punto penal ante los albos.

“Aún me pregunto cómo se nos escapó ese partido, incluso todavía no he revisado el video del juego. Ya más en frío uno analiza y la verdad que nos faltó algo”, respondió el estratega sureño tras consultarle qué conclusiones ha sacado.

Castillo admitió que “aunque Alianza había manejado bien el juego, nosotros tuvimos opciones. Llegamos a los penales y ahí también Alianza fue más certero que nosotros”, reconoció el técnico aguilucho.

Castillo solo pudo definir una de las claves en el triunfo albo ese domingo en el Cuscatlán.

“Nos faltó quitarle esa intensidad a Alianza. Nos desesperamos después de tener la ventaja en el marcador. No hicimos nada de lo que veníamos haciendo en todo el torneo”, reflexionó “Chochera”, y añadió que “todo suma, importa el carácter del jugador, a veces el arquero que aguanta más, a veces el que se la juega a un palo”, afirmó al analizar la tanda de penales para definir al campeón nacional.

“Algunos critican que metí a (Luiz)Caetano y cobró un penal, pero él era el mejor cobrador del equipo, le pregunté si podía contar con él para ese momento y me dijo que sí, que estaba preparado para patear”, confesó el técnico peruano.

Castillo aún recuerda el resultado final que resultó adverso a sus intereses. “De las 11 finales que he disputado, he perdido dos en penales y dos las he ganado”, recordó.

Sobre el futuro del plantel y lo que prepara para el próximo torneo que arrancará el próximo 9 de julio, “Chochera” dijo que “queremos mantener lo que el equipo tiene y potenciarlo. Queremos que el reemplazante de (Yan) Maciel sea extranjero, porque no vemos un nacional con ese nivel y que sea un diez más que un ocho en la cancha.”

Castillo aprovechó para pedir disculpas a la fanaticada naranja y negro por la derrota.