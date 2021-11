Agustín Castillo: "Veo al equipo sin techo y puede seguir creciendo"

La llegada de Agustín Castillo al Águila sentó bien luego del escándalo que ocasionó la salida del técnico anterior, el argentino Cristian Domizzi, quien se fue en medio de escándalos debido a la poca armonía entre los jugadores y él. La "Chochera", quien ejerce su segundo ciclo como entrenador del club migueleño, explicó cómo se dio la escalada deportiva del equipo desde su llegada y cómo manejó la situación camerino.

¿Qué significó para usted regresar al fútbol salvadoreño luego de casi tres años?

Justo terminé con Metapán y a los 10 días falleció mi mamá, entonces me quedé arreglando cosas familiares y vino la pandemia. Después salieron dos equipos para trabajar y se alargó el regreso a El Salvador, curiosamente este año me habían hablado dos equipos, pero no se llegó a un acuerdo. Después me llamó Águila, lógicamente estos retos son los que buscamos los técnicos, y me decidí rápido, arreglé las cosas y vine. Mi regreso al Águila es importante porque estuve como jugador y entrenador y es por eso que más rápido me decidí.

Llegó en un momento complicado en el camerino, pero los resultados hablan por sí solos desde su llegada, no solo por los números, sino porque se ve que la actitud de los jugadores cambió ¿Qué es lo que ha hecho en el Águila desde su llegada?

Seré sincero, en el tema disciplinario y camerino no he hecho nada, creo que se exageró lo que sucedió, primero porque conozco a muchos jugadores que han estado conmigo y segundo porque no he notado nada extraño, he tenido camerinos complicados en otros equipos y sé que a veces pasan el tema, quizá no se manejó bien la situación, no se tomaron los correctivos (...) no hice nada, solo hablé con ellos, que comenzarán de cero, que no venía a castigar a nadie por el hecho de las cosas que se dicen (...) me centré más en el tema deportivo, ya que el equipo había caído al séptimo lugar, me preocupaba más lo deportivo, pero que haya hecho algo en el tema camerino

Si se centró en el cambio deportivo, ¿qué fue lo que cambió?

Lo que pasa es que cuando hay rumores, eso afecta a lo deportivo, me parece que por ese lado había que trabajar en el tema deportivo para que todo se calmara, porque si no se hubiera conseguido los resultados, incluso, ese primer resultado contra FAS los rumores hubieran continuado. A veces el resultado te ayuda más que cualquier cosa a que los rumores se alejen.

¿Cómo fue su primer contacto con el grupo que usted conocía, entre ellos los líderes del equipo como Benji y Mayén? y ¿cómo hizo para que ellos recuperaran su mejor versión para ayudarle al equipo?

Siempre he sido amigo de los jugadores, pero en el buen sentido de la palabra y a Benji lo hice debutar a los 18 años, a Mayén lo hice debutar en cuando vino para FAS y en la selección y las cosas que se decían de ellos, bueno, ni les he preguntado sobre eso, me centré en hablar de un poquito en el pasado que habíamos vivido y que intentaría devolverlos a su mejor versión.

Tengo otros jugadores, como Xavi García, que es uno de esos jugadores por los cuales uno mete las manos, porque es un gran profesional, lo conozco desde los 18 años que lo tuve en Firpo y lo hice titular , también Nicolás Muñoz que trabajé con él en FAS, y Fabricio Alfaro que lo tuve en Metapán. Te soy sincero, no hice nada extraordinario, solo que a mí me gustan los jugadores serios, profesionales. Si fuese cierto lo que decían de ellos, vinieran tarde, fueran relajados, y no, estos entrenan como si son caballos, no tengo ninguna queja de ellos.

¿Qué opina sobre el buen momento que pasan jugadores como Yan Maciel y Nicolás Martínez? que a diferencia del resto, es en este torneo que los conoce.

Creo que la confianza lo hace todo, al principio hubo un poquito de hielo con la gente no conocía, pero yo les fui claro desde el principio y lo que quería de ellos, que quería un equipo que sea práctico (...) cuando hice mi primer partido en la práctica, me gustó lo que vi, y ese equipo puse contra FAS y han jugado con tanta confianza que está lo de Maciel, que sorprende su gran nivel y lo de Nicolás Martínez, que ha hecho una cantidad de goles aceptables en los minutos que ha jugado, que cinco goles es aceptable tomando en cuenta que la posición de delantero es la que más he rotado con Muños y Rugama.

¿Percibe usted en el grupo ese hambre de pelear por el título?

¿Hambre de título? yo creo que lo tiene todo el mundo, pero sí los veo compenetrado, yo les digo una cosa siempre, que no piensen en el último partido porque hay que sacar varios partidos más, ir paso a paso y producto de ello saldrá la opción de ir a una final que no se les da a todos los equipos.

Usted ha debutado jugadores como Francisco Águila y ha brindado minutos a Styven Vásquez, jugadores muy jóvenes que se perfilan a ser el futuro del fútbol salvadoreño, ¿qué opina de ellos?

Todos juveniles, incluidos Styven Vásquez son buenos jugadores, Águila tiene buen futuro, pero en el caso de Styven se tiene que solucionar el tema contractual con la directiva, pero es un tema aparte. Hay juveniles muy buenos, ya hice debutar a Francisco Águila y es probable que debute a dos más.



En el caso de Styven Vásquez y Ronald Rodríguez, ¿qué tanto afecta o impacta la noticia de que ambos no seguirán en el equipo a estas alturas del torneo?

En el grupo ha impactado un poco pero no a la hora de jugar, es un culebreo que se habla pero sí no malogra a la interna, pero sí se comenta que ellos es probable que ellos no estén en la institución, es probable que emigren y es algo lógico porque los jugadores buscan mejores futuros, el tema es que si el equipo lo va fichar y se irán gratis, no le conviene al club desde ninguna vista, porque en cualquier parte del mundo, si inviertes en un jugador quieres sacar beneficios económicos, pero no hay problema, porque hablando con el presidente, dice que si hay una mejor oferta no hay problema siempre y cuando no tengan contrato.



Alianza, FAS, Águila y Firpo han protagonizado los torneos durante los últimos torneos, ¿considera positivo que estos equipos considerados grandes siempre estén en la pelea?

Es muy positivo porque siempre alguno de los tres, o cuatro, siempre hay uno o dos que andan en mala racha y no llegan a esas finales, pero sería interesante que llegaran los cuatro grandes, han habido torneos, pero son pocos, y eso le da sabor al torneo. Lo lamentable es la asistencia, que por el tema de pandemia venga muy poca gente a vernos a nosotros y a los otros equipos.

¿Le motiva el hecho de tener la posibilidad de tener un nuevo título en el fútbol salvadoreño?

Mirá, yo siempre, incluso cuando he ganado títulos, voy paso a paso, me gusta hablar poco hasta que ya esté en la última instancia, ahorita mi objetivo es superar cuartos, porque ya estamos clasificados, cuando se supere cuartos hay que pensar en superar semifinales y así. No me gusta mucho, una vez tuve un directo que me obligaba a declarar que yo iba a ser campeón para que la gente estuviera optimista, no, a mí me gusta manejarme con perfil bajo en este sentido y que las cosas lleguen por su propio peso, por el trabajo del equipo, de los jugadores.

Pero te puedo decir que existe un gran ambiente, hay mucho optimismo y lo único que nos falta es que nos llegue un poco más de gente a vernos para sentirnos plenos, pero no sabemos qué va pasar, pero lo veo muy bien, veo al equipo sin techo y puede seguir creciendo.