Agustín Castillo: "Tengo que reconocer que el equipo no estuvo bien"

Águila empató a uno con Once Deportivo en la ida de los cuartos de final en un encuentro que terminó con dos hombres expulsados para el cuadro local.



El profesor Castillo confesó que el equipo migueleño no estuvo en su mejor noche a comparación de los encuentros anteriores pero remarcó que la serie está para cualquiera de los dos.



"El equipo siempre ha estado bien y hoy no lo estuvo, tengo que reconocerlo pero tampoco creo que haya merecido ganar el Once. Creo que ha sido un empate justo y hay que mejorar muchos aspectos para jugar ese partido de vida y muerte allá", dijo el entrenador peruano.



Yan Maciel y Marlon Trejo se unieron a las bajas de Águila para el juego de vuelta debido a sanción, algo que el profesor Castillo calificó como 'momento clave' en el empate ante los aurinegros.



"Mayén y Maciel sacaron tarjeta amarilla y eso nos condicionó un poco. Me extraña lo de Maciel porque es un tipo tranquilo y se ganó la tarjeta en media cancha totalmente inecesesaria", explicó Castillo.



Por segundo partido consecutivos, Águila encajó un gol antes de los 25 minutos y tuvo que remar contra la corriente para poder igualar las acciones.



Sobre el final de la primera parte, las cosas empezaron a mejorar para el cuadro local ya que Carlos Arévalo de Once Deportivo se fue expulsado por doble amarilla. Comenzando el segundo tiempo, Fabricio Alfaro empató el partido desde la vía penal y cuando todo parecía que el equipo migueleño se iba con todo hacia la portería de Guardado, vino la expulsión del volante brasileño Yan Maciel.



"Hubiera sido bueno si Yan Maciel no era expulsado para controlar el partido pero luego el encuentro se niveló y se volvió parejo y fraccionado y alfinal no pudimos decifrar para anotar el gol que nos diera la posibilidad de ganar", remarcó 'Chochera'.



El juego de vuelta entre aguiluchos y aurinegros será el domingo en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán. Cabe destacar que, Águila todavía no le gana a Once Deportivo en el Apertura 2021.