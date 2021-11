Agustín Castillo: "Me interesa conservar el segundo puesto"

Agustín "La Chochera" Castillo se fue contento por el juego que hizo su equipo ante Municipal Limeño en donde además de sumar nuevamente los tres puntos en casa se consiguió la clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura 2021.

El Águila bajo el mando del estratega peruano ya suma siete partidos invictos en donde cinco veces han salido victorioso y en dos ocasiones han empatado.

"El tema de la clasificación no lo teníamos contabilizado hoy, creíamos que por la añadidura de los puntos de ir ganando, lo que me interesa es conservar el segundo lugar y por el momento lo venimos haciendo", dijo Castillo.

La "Chochera" manifestó que le gustó mucho el partido de sus pupilos y también le dio crédito al Municipal Limeño que pese a llegar urgido de puntos, supo complicar al local en el Barraza.

"Creo que fue un gran partido nuestro, porque el equipo jugó a un gran nivel, tuvimos muchas ocasiones de gol como a mí me gusta y bien elaboradas sobre todo (...) Qué jugamos contra el colero, pero este equipo peleó y luchó como que no estuviera colero, así que me voy contento por el resultado", agregó.

Ya clasificado y con el objetivo de terminar el segundo puesto en la tabla, Agustín Castillo aseguró que intentará mejorar la pegada del equipo.

"Falta que llegamos mucho y anotamos poco, ya no tuvimos que haber sufrido mucho", concluyo el peruano.