Águila ya tiene asesor deportivo

La dirigencia de Águila confirmó que el técnico Óscar Emigdio Benítez es desde el pasado lunes su nuevo asesor deportivo quien deberá reestructurar los niveles inferiores del equipo negro naranja y potenciar el juego del equipo mayor que dirige el guadalupense Carlos Romero.

“El profesor (Óscar) Benítez será nuestro asesor deportivo, la idea de ésta junta directiva de reestructurar el equipo con la creación de la sub 15 y la femenina más la sub 17, las reservas e incluso el equipo mayor nos ha obligado a buscar a una persona que diseñe un plan de trabajo integral para todas las categorías que ‘;Aguila contará”, manifestó Óskar Cruz, vicepresidente del equipo oriental.

El dirigente aguilucho admitió que “Benítez analizará y supervisará todos sus niveles inferiores y el equipo mayor; él diseñará un esquema de juego que identifique al equipo, tendrá a su cargo la consejería en brindar opinión de los jugadores que se necesitará en puestos determinados para la próxima temporada ya que ésta ya inicio, la consejería de él en torno a saber quién será el técnico de la sub 15 y la femenina entre otras funciones”, admitió.

De acuerdo al presidente del Águila, Alex Menjívar, el nuevo asesor deportivo también trabajará en visorías en la zona Oriental del país.

Benítez explicó que ese trabajo con los emplumados no va a irrumpir en sus labores de visor de torneos juveniles e instructor de la CONCACAF. Indicó que podrá llevar a la par las dos labores. "'No solo voy a trabajra con el equipo mayor de Águila. Voy a aportar esa experiencia adquirida dentro y fuera del país. Con CONCACAF no es que tenga plaza. Cuando ellos ven que uno puede estar en alguna parte para trabajar para ellos , le mandan la invitación. Me queda tiempo para hacer algún trabajo acá'", apuntó Benítez en charla con EL GRÁFICO.

APOYO INCONDICIONAL

Al respecto, el técnico Carlos Romero aseguró que la llegada del profesor Óscar Benítez como nuevo asesor le simplificará su labor en el campo de juego ya que el aporte de ideas que el técnico oriundo de Santa Clara, San Vicente será importante para el desarrollo de las divisiones menores del equipo y la consolidación de sus ideas a las que aportará Benítez.

“Creo que primero será beneficioso su llegada porque la experiencia que posee, el éxito que ha tenido como entrenador nacional no está en discusión, es alguien que conoce mucho el área y que brindará un refuerzo a lo que Águila desea jugar”, afirmó.

Romero descartó de tajo que haya en el camino diferencias de ideas con el nuevo asesor conforme al estilo de juego que Águila desarrolla bajo su mandato y admitió que será contrario a lo que muchas personas puedan pensar en torno a posibles diferencias de ideas y criterios.

“Para cualquier idea de juego, sistema o modelo de juego siempre hay que revisar el recurso humano que se tiene y con su llegada se le dará todos los insumos que se tienen para que él pueda partir de una base que nos pueda ayudar y en base a eso coordinar el trabajo a futuro”, afirmó Romero. “Confiamos que el profesor Benítez será un pilar importante para nosotros en el inicio de éste torneo y que a futuro tengamos una estructura de trabajo tal como se hizo en Águila en etapas anteriores, me parece una gran idea su incorporación al plantel porque nos ayudará.”

Anteriormente, en 2016-2017, Águila contrató al uruguayo Darío Larrosa, para la plaza de director deportivo. Pero el charrúa terminó dirigiendo tras las salida del Edgardo Malvestiti. Pero solo dirigió un torneo.

"Lo que pasa es que a esa figura no se le toma la seriedad del caso. Acá el director deportivo se usa para que en un dado caso el entrenador no está, es el director deportivo el que termina dirigiendo. Yo no voy a Águila pensando en que me quiero quedar como director técnico. Vamos con una metodología uniforme de trabajo. Uno es asesor, pero el que manda es el entrenador. Es el que toma las decisiones. Voy con esa idea de tener un espíritu de equipo", apuntó Benítez.