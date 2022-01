Águila ya piensa en FAS

El Águila comenzó la temporada empatando y ahora se obliga a lograr una victoria ante FAS en un clásico nacional atípico en un momento en que el torneo apenas está en su etapa inicial.

Varias novedades en Águila. La principal fue el regreso a los entrenamientos de Kevin Santamaría tras superar el Covid-19 y podría ver sus primeros minutos con la camisa emplumada ante FAS. El atacante dijo que un partido de este calibre es importante

"Los clásicos no solo se juegan, sino que se ganan si o si", mencionó el flamante nuevo fichajes de los migueleños y agregó que "es un partido especial. No es primera vez que me toca jugar un clásico y sabemos que son partidos especiales y queremos ganarlo".

#LMF | "Los Clásicos se ganan si o si". Las palabras de Kevin Santamaría, quién espera tener los primeros minutos con Águila este domingo.



Vía @JosueValiente47 . pic.twitter.com/DdgoXUqlDh — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 18, 2022

Sobre el arranque del torneo, el jugador concluyó que "ha sido una pretemporada intensa y todavía estamos soltándonos y tratando de acoplarnos a la idea del cuerpo técnico. Jugar ante FAS será importante para nosotros".

Mientras que el técnico Alberto Castillo mencionó que es un partido especial, si, pero en un momento en que el torneo inicia y la intensidad es distinta. "No es lo mismo un clásico a mitad del torneo que cuando va iniciando porque los equipos todavía van soltándose. La última vez que jugamos en el Quiteño adoptamos un sistema que creíamos que en esa ocasión nos podía funcionar y así fue. Ahora será diferente y siempre especial", mencionó.

#LMF | ¿Son especiales los Clásicos? Esto dijo el técnico Alberto Castillo sobre el partido del domingo ante FAS.



Vía @JosueValiente47 . pic.twitter.com/vyK6yjgkvj — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 18, 2022

Águila todavía está a la espera de conocer si podrá contar con sus fichajes para esta jornada. Santamaría continúa como principal novedad para el domingo.