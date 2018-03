Águila y Santa Tecla, únicos equipos en semifinales con sus tres categorías

La Copa Fedecrédito 2017, categoría sub 17, entró en su recta final luego de la clasificación de Águila, FAS, Santa Tecla y la selección sub 17 a semifinales que iniciarán el próximo martes con los juegos de ida y el sábado con los partidos de vuelta para conocer a los finalistas del Clausura 2017.Los equipos Águila y Santa Tecla son los únicos que han logrado incluir a sus tres divisiones (sub 17, reservas y mayor) a la etapa de semifinales del torneo liguero por lo que buscarán acceder a las finales del Clausura 2017 ya que en reservas el Águila derrotó ayer a Luis Ángel Firpo en Usulután por 1-2, mientras que Santa Tecla cayó 1-0 ante el FAS en el estadio Quiteño el pasado miércoles, mientras que en categoría mayor Águila y Santa Tecla se disputan el boleto a la final luego que los periquitos derrotaran 2-0 a los negro naranja en el juego de ida en semifinales y tomaran la delantera por el cupo finalista del Clausura 2017.En categoría sub 17 los aguiluchos ganaron su manga en cuartos de final a Luis Ángel Firpo con un global de 8-3 luego de derrotar 2-5 a los pamperos en Usulután y golear 3-1 a los usulutecos en San Miguel para tomar el boleto a semifinales.Por su parte, Santa Tecla eliminó a Isidro Metapán por los penales (8-9) luego de empatar su serie (3-3) tras el 1-2 a favor de los caleros en Santa Tecla y el 1-2 de los periquitos en suelo metapaneco.FAS por su parte, eliminó al Alianza también en los tiros desde el punto penal por 1-3 luego de empatar su manga a 2 goles luego del 0-0 en el juego de ida jugado en Santa Ana y empatar a dos goles en el Cuscatlán el pasado miércoles y donde los santanecos enfrentarán a los tecleños en la siguiente instancia del torneo.Finalmente, el campeón vigente, la selección sub 17, no tuvo problemas para eliminar a la ADFA de San Miguel luego de empatar a un gol en el Polideportivo Don Bosco y golearlos 7-2 en el complejo de la FESFUT para enfrentar a los aguiluchos en semifinales.