Águila y Jocoro definen al primer semifinalista del Clausura

Los emplumados tienen cita este sábado por la noche en el estadio Barraza cuando reciban al Jocoro en el juego de vuelta de los cuartos de final. La ventaja de 1-2 en la ida con doblete de Kevin Santamaría les tiene con pie y medio en las semifinales pero antes deben terminar la faena.

Los emplumados terminaron en la segunda posición en la tabla general demostrando que fueron de los equipos más regulares del campeonato y con Santamaría en la pelea por el Hombre Gol. Luego del partido de ida donde impusieron condiciones en un partido de mucha garra, ahora esperan culminar la serie en casa, ante sus fieles, con la premisa de sacar otra victoria.

De acuerdo con el entrenador, Alberto "Chochera" Castillo, el resultado obtenido en Tierra de Fuego es importante porque permite trabajar de la mejor manera el juego de vuelta. Aseguró que esperan un choque igual de complicado pero confían en mantener la ventaja y dar una nueva alegría a su fanaticada.

"Nos llevamos un buen resultado, el Jocoro complica porque conoce su cancha, su viento y producto de eso metieron el primer de manera sorprendente. El equipo creo que hizo el fútbol que necesitaba para ganar, en el segundo tiempo no fuimos muy claros, pero en el primer tiempo creo que demostramos mucha sangre para llegar al marco contrario", dijo el timonel.

Los migueleños avanzan a las semifinales con cualquier victoria e incluso con el empate. Si pierde por la mínima (0-1, 1-2, 4-5, etc) mandará la serie a los tiros desde el punto de penalti. Si la victoria del Jocoro es por dos goles de diferencia, entonces los fogoneros avanzan a la otra instancia.

A dar pelea

Del lado morazánico, a pesar de estar abajo en la serie no pierden las esperanzas de darle vuelta y dar pelea. Para ello deben aplicarse mejor y cometer menos errores con el fin de tener opciones para complicar a los emplumados en su feudo.

No podrán contar con dos elementos: Emmanuel Hernández y Nelson Moreno quienes fueron expulsados en el juego de ida. De acuerdo con Ciro Romero, auxiliar técnico del Jocoro, la serie sigue para cualquiera pues un gol de diferencia no es mucho para revertir. El plantel se quejó mucho de la labor arbitral pero también consideraron que deben dar el último sprint para seguir aspirando a las semifinales.

"Hay 90 minutos todavía pero hay circunstancias en que uno no puede pelear. Hay que felicitar al Águila, son un plantel grandísimo y no necesitan ayuda porque lo demuestran en la forma en que juegan. No se esconden", expuso.