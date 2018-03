Águila y FAS definirán todo en el Quiteño

Ambos equipos necesitaban una victoria para disipar las críticas por los altibajos mostrados en la etapa regular del Apertura 2017 y quedar a la sombra del Alianza y Santa Tecla, pero el duelo estuvo lejos de ser brillante.



A falta de goles, la polémica en el contacto del portero tigrillo Matías Coloca contra el delantero David Rugamas y la expulsión del paraguayo Javier Lezcano, al minuto 81 concentró la atención de un partido de poco dinamismo.



El cuadro migueleño fue goleado 5-0 por Alianza en la última fecha y el FAS también sufrió una derrota en la jornada 22 al perder por 2-3 ante Dragón en el estadio Juan Francisco Barraza y siguen sin encontrar su mejor versión.

Después de salir ilesao del Barraza, el cuadro santaneco tendrá en casa la oportunidad de sacarse la espinita de que en los últimos dos torneos no ha podido superar la fase de cuartos de final.



En el Apertura 2016 fue eliminado por el Águila que dominó la serie con global de 3-1 al empatar 1-1 en el Quiteño y doblegar por 2-0 a los tigrillos en el Ramón Flores Berríos, que fue sede alterna por la remodelación del estadio Barraza.

En Clausura 2017, FAS enfrentó en cuartos a Santa Tecla que ganó la serie por 1-0 y truncó el sueño tigrillos de ser semifinalista.

Águila y FAS protagonizaron un clásico nacional sin goles, pero muchas faltas en la fase de cuartos de final del Apertura 2017que dejó abierta la serie que terminará en el estadio Óscar Quiteño el próximo domingo.



Los primeros 45 minutos dejaron el sinsabor de un 0-0 en duelo muy parejo y de pocas ocasiones de gol. Una de estas fue un cabezazo de Fredy Espinoza, al minuto 18, un disparo de edwin Sánchez, al '23 y una aproxiamción en la que Ronald Rodríguez no conectó de buena forma por el lado del Águila.



El FAS registró un disparo de Guillermo Stradella al minito 21 y un merodeo que no terminó de convertirse en acción de verdadero peligro.



El segundo tiempo también registró varias faltas entre esas la suscitada al minuto 65 tras un contacto entre el portero tigrillo Matías Coloca y David Rugamas, delantero del Águila que los emplumados reclamaron como penalti, sin embargo para el árbitro Jaime Carpio no hubo falta.

Esta mañana, los aficionados decidieron en la red de Twitter que el FAS es el favorito a ganar el partido.