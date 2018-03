Águila y Dragón podrán regresar al estadio Barraza en mayo

De acuerdo con el alcalde de San Miguel, Miguel Pereiera, este 29 de abril quedará terminada la primera etapa de la remodelación del estadio Juan Francisco Barraza, por lo que Águila y Dragón podrían volver a jugar en esa sede desde el próximo mes.El presidente corporativo de Águila, Pedro Fausto Arieta Vega, aseguró que no les queda más que acatar la decisión del edil migueleño, pero indicó que le hubiera gustado volver a ese recinto luego de la Semana Santa."Si esa es la fecha y no hay otra, no podemos hacer nada. Nos urge volver a nuestra casa, pero también entendemos los problemas de construcción que ellos han tenido. Si pueden agilizar esto, pues mejor", apuntó el dirigente del plantel naranja.En el caso de Dragón, su presidente, Juan Rivera, aseguró que el plantel mitológico se quedará en Chapeltique para sus juegos como local. Con esto, el dirigente deja confirmado que no habrá retorno al Juan Francisco Barraza, que por mucho ha sido la casa de Dragón en primera y segunda categoría.Pereira dijo que el estadio migueleño seguirá disponible para Águila y Dragón, a pesar de la decisión que ambas directivas tomen. "El hecho de que a Dragón le vaya mejor en Chapeltique es una tema de ellos y no de la Alcaldía de San Miguel en no cederles espacios. De hecho, el estadio tendrá los logos de los dos equipos", explicó el alcalde migueleño, en plática con EL GRÁFICO.Pereira también habló de los trabajos de remodelación que hasta ahora se han realizado en el Barraza. Reconoció que el actual diseño no coincide con lo que se planteó en la maqueta inicial, pero explicó que se debe a que apenas es la primera fase."Lo que pasa es que la reconstrucción del estadio Barraza cuesta $5 millones y medio y apenas hemos iniciado con la primera etapa. En una primera etapa no va a quedar cómo se ha presentado. Esa maqueta es a lo que aspiramos nosotros como migueleños. Hemos hecho una inversión de $2 millones hasta hoy. Aspiramos a tener un estadio de ese nivel (igual al de la maqueta). En esta primera etapa se ha invertido de acuerdo a la capacidad económica que tenemos", apuntó el jefe de la comuna migueleña.Pereira sigue a la espera de las butacas que se van a colocar en el estadio. "Estamos claros en que si la empresa no las instala en el tiempo de prórroga otorgado (hasta el 20 de abril), yo procedería a multarla y esa penalidad podría andar por $8 mil", apuntó el jefe edilicio de San Miguel.Así era el diseño inicial que prometió el INDES y la Alcaldía de San Miguel: