Águila y Audaz celebran, Alianza y FAS se reparten puntos

ALIANZA 1-1 FAS (FINALIZADO)

El gol de Hinestroza que tiene ganando al Alianza. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 17, 2017 at 3:09pm PDT

El gol de Carlos Aparicio con el que FAS empató sobre el final el partido ante Alianza. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 17, 2017 at 4:09pm PDT

LIMEÑO 1-3 ÁGUILA (FINALIZADO)

AUDAZ 3-2 SONSONATE (FINALIZADO)

La jornada 10 del Apertura 2017 siguió este domingo y los resultados mantienen como líder al Alianza, pese al empate de los capitalinos ante el FAS en el estadio Cuscatlán.El Águila celebró su primer triunfo como visitante al remontar ante el Municipal Limeño y el Audaz pasó apuros para vencer al Sonsonate.Aquí podés leer las incidencias de cada partido y ver los goles:El partido en el Cuscatlán tuvo un morbo especial debido a la historia y la rivalidad deportiva de ambos equipos, pero el gol se tardaría en llegar y la presión del público desde las gradas elevó la temperatura en más de una ocasión.Sobre los 20 minutos del partido, Guerreño recibió un aparente empujón en el área y los aficionados capitalinos pidieron el penalti, pero el árbitro Joel Aguilar Chicas consideró que no había falta para pena máxima.Después de eso el FAS tomó un mejor ritmo y hostigó la portería que cuidaba Víctor García. Lo hizo con centros constantes e intentanto llegar por las bandas, sobre todo por la derecha con Jairo Henríquez.Parecía que el 0-0 era justo por lo que hicieron ambos equipos en la primera parte, pero los tigrillos se descuidaron en el primer minuto de reposición. Juan Carlos Portillo recibió un balón largo y de primera lo prolongó con un centro a Luis Hinestroza; el colombiano apareció solo y cabeceó con pique al suelo, haciendo imposible el testarazo para el meta Matías Coloca.El FAS saltó en el segundo tiempo con la idea de buscar al menos el empate y probó suerte con jugadores como el colombiano Teobaldo Torres, refuerzo para este Apertura 2017.Pero la estrategia de Jorge "el Zarco" Rodríguez, técnico del Alianza parecía ser más efectiva. Poblaba el mediocampo y esperaba una oportunidad para contragolpear, dejando que el tiempo pasara.Con lo que el técnico albo no contaba era con los errores de su defensa en los últimos minutos, algo usual en los partidos más recientes.Aguilar Chicas concedió tres minutos de reposición y justo en el primero el albo Jonathan Jiménez cometió falta en el área sobre Teobaldo Torres, una acción que el árbitro decretó como penal.Al cobro llegó el experimentado Carlos Aparicio, quien lo mandó esquinado y potente para vencer a Víctor García y poner el 1-1 definitivo.Alineaciones:ALIANZA: Víctor García; Jonathan Jiménez, Henry Romero, Iván Mancía, Andrés Flores Jaco; Narciso Orellana, Rodrigo Rivera, Luis Hinestroza, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo; Gustavo Guerreño.FAS: Matías Coloca; William Mancía, Xavier García, Raúl Renderos, Juan Carlos Moscoso; Erivan Flores, Julio Amaya, Jairo Henríquez, Jorge Morán; Guillermo Stradella, Allan Murialdo.En Santa Rosa de Lima, el Municipal Limeño quiso aprovechar su localía para darle una lección al Águila y lo logró durante el primer tiempo, pero se cayó durante el segundo y se dejó remontar.Los emplumados todavía no convencen de la mano del técnico Osvaldo "Pichi" Escudero , sobre todo a nivel defensivo, donde pasada la media hora del partido hicieron agua.Ogangan entró por el costado derecho y la cobertura de la zona baja migueleña fue pésima, pues ambos centrales se fueron a cubrir al nigeriano, dejando solo el pasillo central. El africano mandó un centro para Jeremías Pereira y este marcó el 1-0 al 37'.Apenas un par de minutos antes se fue de la cancha Erick Villalobos, por lesión, dejando al Águila tocado en el carril izquierdo.Producto de la frustración por el mal cierre del primer tiempo, al minuto 40, el técnico Osvaldo Escudero fue expulsado de la cancha del Ramón Flores Berríos, junto al kinesiólogo René Salinas, por reclamar al árbitro.El Limeño se fue al descanso con ventaja, pero el Águila regresó de los camerinos con una actitud distinta y empató muy rápido.Al 46' la viveza de Josué Odir Flores en un tiro libre permitió el 1-1. El volante emplumado no pidió barrera y cobró rápido para poner el primer gol emplumado.Un minuto después Santos Ortiz estuvo a punto de firmar la remontada, pero un disparo suyo pegó en el poste horizontal de la portería de Abiel Aguilera.Con la igualdad el Limeño de Hugo Ovelar se desconcentró y comenzó a ceder el balón. Así fue como al 62' la zaga dejó solo a David Rugamas en el frente y este aprovechó un pase de Santos Ortiz para vencer al meta cuchero, con un toque sobre el cuerpo.Ovelar mandó un cambio. Puso a Irving Valdez, pero su idea sufrió un contratiempo cuando el zaga Wálter Guevara se ganó una tarjeta roja directa.Limeño se descosió y el Águila aprovechó. Al 68' Víctor García, que siempre se anima a pegarle de lejos, encontró el espacio alimentado por Edwin "el Inter" Sánchez y marcó el 1-3.Los anfitriones no encontraron las armas suficientes para intentar remontar en los 20 minutos restantes, dejando que el Águila celebrara en la cancha de Santa Rosa de Lima.Alineaciones:MUNICIPAL LIMEÑO: Abiel Aguilera; Francisco Álvarez, César López, José Valladares, Fredrick Ogangan; Diego Coca, Jeremías Pereira, Juan José Hernández, Wálter Guevara, Mario Martínez; Alex Suazo.ÁGUILA: Wálter López; Ronald Gómez, Richard Dixon, Fredy Espinoza, Erick Villalobos; Wilson Rugama, Santos Ortiz, Marlon Trejo, Víctor García; Josué Odir Flores y David Rugama.Apenas iban 17 minutos cuando el equipo local logró abrir el marcador. Jaime Flores fue el encargado de poner el 1-0 y parecía que el ambiente en el estadio Jiboa comenzaba a poner en aprietos al cuadro visitante.Producto de esa presión la zona baja cocotera se veía mal y minutos después, al 19, apareció el colombiano Eduardo Hurtado para poner el segundo de los coyotes.Con el 2-0 en la bolsa los coyotes tenían que administrar el tiempo en la segunda parte para no pasar apuros, pero no soportaron mucho.A los 15 minutos del segundo tiempo apareció el panameño Armando Polo para descontar y poner el 2-1 que le daba una esperanza al cuadro visitante.Tres minutos más tarde llegó el empate. Dany Torres entró al área y fue derribado por la zaga vicentina, decretando el árbitro la pena máxima.Otra vez Polo fue el anotador y el 2-2 hizo que el partido tomara un nuevo rumbo.El juego se volvió atractivo y Audaz no especuló. Santos Guzmán llegó de cambio y al 68' aprovechó una confusión en un tiro de esquina para marcar el 3-2, con ventaja para los de Apastepeque.Ese marcador se mantuvo hasta el final y el Audaz, pese al susto, logró quedarse con los tres puntos en casa.Alineaciones:AUDAZ: Héctor Carrillo; Aramis Acevedo, Francisco Jovel, Eder Renderos, Juan José Sánchez; Steven Aguilar, Jaime de Jesús Flores, Ever Flores, Carlos Anzora; Leví Martínez, Eduardo Hurtado.SONSONATE: Henry Hernández; Kevin Calderón, Edson Meléndez, Cristian Portillo, Dany Torres; René Gómez, Franklin García, Marcos Rodríguez, Iván Barahona; José Paulo Dos Santos, Armando Polo.