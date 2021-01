Aguila también va por la remontada ante Jocoro

El cuadro emplumado comenzó con el pie izquierdo la serie de semifinales al perder en el Polideportivo Tierra de Fuego por la mínima con un autogol de Nicolás Muñoz.

Los migueleños tendrán que ganar por diferencia de dos goles para avanzar a la final o ganar por diferencia de uno para igualar la serie y definir todo desde el punto penal.

Águila suma seis victorias, dos empates y una derrota jugando como local en este Apertura. No pierden en el Barraza desde la fecha 6 de la primera fase cuando cayeron ante Firpo por 2 a 1.

Hay que destacar que el equipo dirigido por Ernesto Corti no había perdido en toda la segunda fase desde que el ex técnico de Santa Tecla tomó las riendas del cuadro negro naranja. Corti llegó a Tierra de Fuego con un invicto de 12 partidos, incluidos 10 de la hexagonal y dos de la serie de cuartos de final frente a Firpo. Sin embargo, un gol en contra los deja obligados a ganar en casa para poder clasificar a la siguiente instancia. A pesar de la derrota, el cuerpo técnico aguilucho reconoció la buena labor del rival. "Nos imaginamos un partido como el de esta tarde. No pudimos crear con tanta claridad y nos faltó aprovechar espacios. Hay que felicitar al rival por aprovechar y sacar ventaja del campo de juego", dijo Rodolfo Góchez.

No todo es buena noticia para Águila, uno de los pilares fundamentales como Wilson Rugamas salió lesionado en el primer tiempo de la ida y todo parece indicar que no estará en el partido de vuelta. "Dudo que esté para la vuelta, creo que definitivamente me descarto, siento que es una lesión grave, sin embargo, vamos a esperar los exámenes el día de mañana”, apuntó el jugador.

Por el otro lado, el cuento de hadas de Carlos Romero y sus pupilos sigue vigente en este torneo. El equipo de Jocoro está sorprendiendo a pocos y extraños con todas las limitantes que tiene el cuadro fogonero. Los de Morazán jugaron la ida con ocho bajas, siete por la ya conocida sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria y otra por la sanción que sufrió Meme González en el partido de vuelta de los cuartos frente a Municipal Limeño. Sin embargo, el guardameta nacional podrá estar para la vuelta en San Miguel.

Jocoro confirmó su dureza e invicto de local en todo el torneo, ya que no perdió ningún partido sumando todas las fases del certamen. "Fue un partido difícil pero somos aguerridos en casa y lo volvimos a demostrar, no hemos perdido ningún partido. Águila supo manejarse pero hemos estado aplicados en todas las líneas. En el Barraza será difícil, el profesor sabrá preparar el juego porque Águila tiene oficio en su casa. Paso a paso, vamos sacando el objetivo", dijo el jugador de Jocoro, Roberto Carlos Sol.

El duelo entre emplumados y fogoneros se dará por sexta vez el domingo en el Barraza. En la primera fase, ambas escuadras compartieron grupo en la zona oriental, donde cada uno ganó su partido de local. Primero fue Águila, en la fecha dos que se sobrepuso con un doblete de Nicolás Muñoz.

En la fecha 5 de esa primera fase, Jocoro obtuvo su revancha al vencer por 2 a 1. En la segunda fase compartieron grupo en la hexagonal ya que finalizaron primero y cuarto de la zona oriental. El primer partido del Grupo A fue precisamente en el debut de Corti en Tierra de Fuego, en donde empataron sin goles. Ya para la fecha 7 de la hexagonal, Águila recibió a Jocoro y lo venció con marcador de 2 a 1.

El último antecedente fue la semifinal de ida en Morazán, en donde los fogoneros lograron la victoria con un autogol de Nicolás Muñoz.