Águila separó a dos de sus extranjeros previo al Clásico

Óskar Cruz, presidente de Águila, confirmó tras el anuncio del despido del argentino Osvaldo Escudero, que tampoco se contará con los servicios del atacante colombiano, Jaime Andrés Sierra y del volante argentino, Damián Óscar Luna, ambos por bajo rendimiento.

“Ambos no continúan, ésta mañana (ayer) les he comunicado que ya no serán parte del equipo y se les cancelará lo que ordena la ley conforme a los días que han laborado en el equipo”, explicó el dirigente.



“Nos quedamos solamente con el paraguayo (Javier) Lezcano y con el defensor colombiano José Ramírez, sentimos que no nos quedamos mermados ya que se abre la oportunidad para que jugadores de reserva puedan acceder al equipo mayor”, enfatizó Cruz.

El dirigente aguilucho confirmó que se ha contratado nuevamente al preparador de porteros uruguayo, Luis López, y se está negociando con dos nacionales para tomar las vacantes de preparador físico y auxiliar técnico de Benítez, al igual que al nuevo técnico de la categoría de reservas.

“Se están evaluando nombres, mañana (hoy) arriba el preparador de porteros, Luis López, quien ya trabajó en el equipo y Marvin (Benítez) desea tener a gente de su confianza para que lo acompañe en esta nueva etapa de su carrera profesional en la parte física y como su asistente de campo. esperamos que en las próximas horas se puedan oficializar los nombres para completar el nuevo cuerpo técnico”, completó.