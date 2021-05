Águila sella la clasificación ante el Chalatenango

En un partido con más drama que fútbol, el Águila venció 2-1 para estar en la siguiente ronda ante un Chalatenango que no soportó la carga de partidos y pasó de ser la sorpresa del torneo y la gran decepción de la última jornada.



Águila y Chalatenango se jugaban la vida. Pero eran los emplumados quienes jugaban con el calor de su estadio pero con la presión encima y con la eliminación de la fase de reojo.



Además Chalatenango se había desinflado. Después de liderar por buena parte la segunda ronda, a los de Ricardo Montoya les tocó llegar hasta el último partido con incertidumbre y lejos de casa.



Con la vida y la permanencia en juego, los equipos no se guardaron nada. Los locales, sobre todo, mostraban más armas ofensivas y dominaron los primeros minutos, con Mayén y Maciel como directores del cuadro migueleño y sus aspiraciones por adelantarse cuanto antes en el marcador, sin espacio para improvisaciones.



Águila dominaba y dirigía el juego pero recibiría el primer golpe de manera inesperada. Fue el Chalatenango quien marcó primero y en la primera llegada tras 19 minutos y tras una serie de errores, rebotes y desentendimientos de la zaga aguilucha. Kemal Malcolm probó a portería y el balón de desvío para el tanto en propia puerta y el total y completo silencio reinó por unos segundos en el Barraza.



Osma reclamaba a los suyos desde el banquillo. A Quejada por lo que él consideró un descuido en zona defensiva tras el inesperado tanto cuando el Águila mejor jugaba pero sin encontrar la fortuna y la fórmula para desarmar la muralla chalateca.



La posesión para Águila era intrascendente. Dominaban, le daban recorrido al balón pero el empate no llegaba. Santos Ortiz no se cansaba de ganar la banda derecha en dupla con Marlon Trejo pero no encontraban receptor.



Fue hasta el 42' cuando un centro retrasado permitió a Gerson Mayén servir de cabeza para Marlon Da Silva, que ganó a los defensores y venció la estirada de Henry Hernández. 1-1 y el primer tiempo se iba con el Chalatenango pidiendo la hora.



Los norteños modificaban su esquema. En el segundo tiempo, Jairo González, con más labores defensivas, le dio espacio a Miguel Lemus para tratar de generar más llegada por la banda izquierda, con Águila más lanzado en ataque.



Con el pasar de los minutos, Águila no cambiaba su dinámica y mantenía la presión sobre el área rival y de nuevo hubo cambios en el Chalate. Ezequiel Rivas ingresó para darle más desequilibrio al sector derecho.



Y Jairo Henríquez comenzó a encontrar espacios. El polivalente jugador desequilibraba a la defensa local en complemento con 'el Cheque' para intentar encontrar el tanto que le diera la ventaja y la clasificación.



Bruno estuvo a punto de encontrar el segundo de la tranquilidad con un cabezazo que Hernández evitó mientras Chalate luchaba por dar la sorpresa a falta de 15 minutos para el final y los norteños agotaban sus cambios con la obligación de sumar si o si para no caer una vez más en en intento de superar la segunda ronda.



Con toda la línea ofensiva buscando el gol, el visitante dejaba más espacios en defensa pero Osma decidió que era mejor apostar por jugadores con perfil defensivo que cerraran espacios y cuidaran la posesión ya sin Mayén en el campo.



Pero el Chalatenango se quedó sin tiempo y sin fuerzas. A tres minutos del final Maciel anotó el de la ventaja que además le dio la clasificación al cuadro local sobre los norteños, que tiraron al suelo una gran temporada una vez más.