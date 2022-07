Águila se reporta listo para el Apertura 2022

Águila se está preparando al 100% para encarar el nuevo torneo Apertura 2022 cuyo inicio está pautado par este fin de semana.



Los dirigidos por Agustín "Chochera" Castillo iniciarán el certamen enfrentando a Once Deportivo en el estadio Barraza el sábado por la noche.



Para el primer choque del campeonato, los negronaranja no podrán contar con Benji Villalobos, Santos Ortiz y Jomal Williams.

En el caso de los veteranos es por lesión mientras que el nuevo elemento trinitense todavía no cuenta con un documento para habilitar su presencia para disputar el Apertura.



Hay que recordar que el cuadro emplumado viene de obtener el subcampeonato en el torneo Clausura realizando un buen torneo dónde fueron la mejor defensa y el mejor ataque del certamen.



"Sabemos que estamos en un gran club que tiene la obligación de ganar y eso vamos a hacer el sábado", dijo Calabrese.



Para la nueva temporada, Águila contará con Brian Calabrese, Luis Alberto Acuña, Jomal Williams y Edgar Medrano como piezas extranjeras.



"Estamos muy bien, hemos hecho una gran pretemporada, en los amistosos fuimos de menor a mayor y estamos obligados a ganar el sábado", expresó el nuevo delantero de Águila.



Hay que mencionar que por el momento solo está garantizada la participación de Edgar Medrano ya que todavía falta documentación para la habilitación de jugar por parte de Calabrese, Acuña y Williams.



"Con respecto a la documentación, me falta un papel que tienen que enviar desde Costa Rica y tendría la habilitación de jugar el sábado", agregó Brian.



Aparte de la llegada de los tres foráneos, hay que mencionar que el equipo aguilucho hizo fichajes a nivel nacional como el caso de Dustin Corea, Julio Sibrián y Wilson Rugama entre otros