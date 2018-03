Águila se quedó con el derbi, Audaz remontó y Santa Tecla goleó

ALIANZA 0-0 FIRPO (FINALIZADO)





ÁGUILA 1-0 DRAGÓN

(FINALIZADO)





Así sale Dragón:



González

Osorio

Posada

Monteagudo

Contreras

López

Lizama

Bonilla

Moraes

Urrego

Romero#SiempreDragon — C.D DRAGÓN (@Cd_Dragon_sv) 29 de octubre de 2017

CHALATENANGO 0-0 PASAQUINA

(FINALIZADO)

La emergencia nacional decretada por la tormenta tropical Selma cambió un poco la programación de la jornada 17 del Apertura 2017 de la liga mayor. Por eso hoy se jugaron cinco partidos y si aquí te podés enterar de los detalles más importantes de la fecha.Antes de ver a detalle los partidos te invitamos a echar una mirada a cómo esta la tabla de posiciones:Partido que se disputó en el estadio Cuscatlán. El Alianza es el líder invicto del campeonato y recibió a un Firpo que arrastra problemas dirigenciales y que por ahora está fuera de zona de clasificación. Y seguirá así después del resultado de esta tarde.Durante la primera media hora el partido no tuvo un claro dominador, pero la tensión explotó al 33' cuando Henry Romero, del Alianza, y Francois Swaby, del Firpo, se fueron a las duchas, expulsados.El defensor albo y el delantero firpense tuvieron un choque en el área pequeña luego de una jugada de peligro de los pamperos. Romero no soportó un empujón de Swaby respondió a las provocaciones. El árbitro que estaba de frente no dudó en sacarle la roja a ambos, de manera directa, y dejó a los dos equipos con diez.Si no la viste en vivo o por televisión, acá te dejamos el video:En el segundo tiempo el juego tampoco ofreció muchas emociones. Los albos intentaron sacar los tres puntos en caso, pero el Firpo salió respondón e incluso metió a los elefantes en su área sobre los últimos minutos.Sin embargo, el 0-0 no se movió y ambos equipos se repartieron un punto que sabe a poco.ALINEACIONESVíctor García; Jonathan Jiménez, Henry Romero, Darío Ferreira, Rudy Clavel; Juan Carlos Portillo, Narciso Orellana, Rodrigo Rivera, Hérbert Sosa; Luis Hinestroza, Gustavo Guerreño.Hérbert Ramos; Édgar Campos, Isaac Zelaya, Félix Sánchez, Moisés Mejía; José Barahona, Johny Ríos, Amílcar Bermúdez, Wilma Torres, Álvaro Lizama; Francois Swaby.El Águila reibió al Dragón en el estadio Juan Francisco Barraza, un escenario donde ambos equipos son locales. Los emplumados pasaban una empatitis peligrosa, pero el Dragón es último y lo reflejó en el campo, sin exigir demasiado a su vecino.Pasaron 15 minutos para que se abriera el marcador. El colombiano James Cabezas recibió un pase filtrado de Josué Odir Flores y liquidó sin contemplaciones al portero Manuel González. Fue el 1-0, aunque parecía que el delantero emplumado estaba en fuera de lugar.Osvaldo Escudero refrescó su once en la segunda parte e incluso llegó a jugar con dos jugones al mismo tiempo, Odir Florez y Edwin Sánchez, pero el equipo negronaranja pareció conformarse con el gol de Cabezas y no arriesgo de más ante un Dragón que tampoco pudo lograr la partidad.ALINEACIONESEl juego entre alacranes y burros se retrasó para hoy debido a las lluvias que afectaban el país, pero que se jugara un día después no benefició en nada.El Chalatenango arriesgó un poco más, pero ni la opción de Bladimir Díaz en el complemento le permitió encontrarse con el gol. Del otro lado, el Pasaquina se quedó nada más a la espera de los espacios para contragolpear, pero el cuadro oriental pareció conformarse con el punto de visita.ALINEACIONES:Salinas; Palacios, Parada, Granados, Landaverde; Alvarenga, Reyes, Angulo, Otero; Hernández y

López.



AUDAZ 4-3 METAPÁN (FINALIZADO)





SANTA TECLA 4-0 LIMEÑO (FINALIZADO)

Torres; Guzmán, James, Arévalo; García, Luna, Álvarez, Paul, Gutiérrez; Sagastizado y Palacios.El Audaz fue de atrás para adelante y protagonizó una incréible pero vistosa remontada ante el Metapán. Fue un triunfo que le permite mantenerse entre los ocho primeros, en su temporada debut.El juego en el estadio Viventino se abrió muy temprano. A los siete minutos una combinación entre Leví Martínez y Daley Mena permitió el 1-0 del conjunto local.Pero el cuadro visitante empujó para conseguir la paridad y el Audaz cedió demasiado el dominio del balón. Los jaguares insistireron sobre la caballa de Carrillo y al minuto 26 hubo una falta dentro del área de los coyotes que dio paso al 1-1.El encargado de convertir la pena máxima fue Christian Sánchez, quien con maestrío cobró el tiro, engaño al portero y puso el gol de la igualdad.Y antes del descanso el equipo calero le dio vuelta al marcador. German Ramírez Urenda llegó al campo y metió el 1-2 para el Metapán, al minuto 30.El Audaz estaba obligado a buscar una remontada en casa, pero el Metapán se lo puso difícil a los 53', cuando Tulloch marcó el tercero de los jaguares.El Audaz no se rindió y se fue a buscar el descuento. Édgar Henríquez mandó un tiro centro que fue levemente desviado por la zaga metapaneca y metió el segundo para los locales, poniéndose a tiro de empate.Tomó un segundo aire el cuadro coyotero y a los 25 minutos del segundo tiempo logró empatar el juego. Francisco Jovel, un defensor, se fue al ataque y de cabeza marcó el 3-3.La remontada se consumó sobre los 76 minutos del partido. Carlos Anzora llegó de cambio y le fue a dar pelea a la zaga occidental, hasta que logró imponer su juego aéreo y meter el cuarto dol de los de Apastepeque, para el 4-3.Eso fue suficiente para que el Audaz firmara un importante resultado y coronar sin duda el mejor partido de la jornada.ALINEACIONES:Carrillo; Jovel, Umaña, Sánchez, Anzora; Renderos, Aguilar, Flores, Martínez; Guzmán y Mena.Pleitez; Sánchez, Molina, Barrios, Guirola; Ramos, Peraza, Henríquez, Suárez; Ortiz y Tulloch.El campeón nacional recibió al Municipal Limeño en la sintética de Las Delicias. En la primera vuelta el partido acabó 0-0 en Santa Rosa de Lima y todo parecía que en casa el equipo colinero era el amplio favorito.La velocidad que imprime el cuadro tecleño a su fútbol en Las Delicias fue su mejor arma desde un principio. Bryan Tamcas arrancó por la derecha y metió un centro que conectó Lorenzo Frutos, para poner el 1-0 antes del primer cuarto de hora.Pero apenas celebraban cuando otra vez el Tecla volvió a inflar las redes rivales. A los 15' Tamacas mandó un tiro centro que otra vez tocó Frutos y terminó en el fondo de la red de Abiel Aguilera. Fue el 2-0.El Limeño estaba ya recibiendo mucho castigo, pero no era suficiente. Al 20' apareció el brasileño Ricardo Ferreira y conectó con un centro de Tamacas. El disparo del suramericano se metió de "martillito", luego de pegar en el tubo, y el árbitro Jaime Ahid Carpio lo dio por válido. Era el 3-0 y el juego pintaba para goleada.El dominio de los tecleños se mantuvo en el partido pese a los arranques que intentó el Limeño.El campeón amplió el marcador al 72' a través de Kevin Reyes, quien había llegado de cambio, y con ese 4-0 la goleada se consolidaba.El único sobresalto del Santa Tecla en los últimos minutos lo vivió por la lesión de Roberto Carlos Domínguez, que obligó al técnico Rodolfo Góchez a sacarlo del campo.Después de eso el campeón bajó las revoluciones y se conformó con la paliza.ALINEACIONES:Almeida; Tamacas, Domínguez, Mendoza, Barahona; Ayala, Rivera, Canales; Baires, Ferreira y Frutos.: Aguilera; Martínez, Cáceres, Valladares, Hernández; Suazo, Barrios, Salinas, F. Valladares, Coca; Ogangan.