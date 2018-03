Águila se mueve a Las Delicias para la ida de cuartos de final

El Águila jugará la ida de cuartos de final del Apertura 2017 ante el FAS, este jueves en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, al no lograr un acuerdo con la dirigencia del Pasaquina para realizar una doble jornada en el estadio Cuscatlán el miércoles.



De acuerdo al dirigente del club unionense y presidente de la primera división, José Somoza, su equipo estaba a la espera del Águila para llegar a un acuerdo y jugar en el estadio Cuscatlán este miércoles, pero los migueleños optaron por irse al estadio Las Delicias, recinto del Santa Tecla FC, y jugarán el jueves.

"El Águila sí quiere que hagamos doble jornada, pero quiere que juguemos nosotros primero. Eso a nosotros no nos conviene, porque la gente del Alianza llega en la noche. Si no es así, nosotros jugaremos el miércoles, porque hay un evento y no pueden prestar el estadio Cuscatlán a partir del jueves en adelante", comentó más temprano Somoza, este lunes.

"Moveremos (el encuentro ante los albos) para el miércoles a las 7:30 de la noche porque ya lo tenemos reservado para esa hora", dijo Somoza.

De igual manera, lamentó no poder realizar la doble serie de partidos de manera conjunta, pues "nos convenía a los dos". De forma que Pasaquina jugará a las 7:30 de la noche "independientemente (del Águila), a menos que nos pusiéramos de acuerdo".

LO QUE HIZO ÁGUILA

Por el lado emplumado, el gerente de comercialización y mercadeo del equipo, Óskar Cruz, dijo que estaban a favor de compartir sede con los fronterizos, pero finalmente usarán el estadio Las Delicias de Santa Tecla el día jueves, a las 7:30 de la noche.

Los que sí confirmaron más temprano la fecha y sede de sus partidos son el Chalatenango y el Limeño, que arrancan como locales ante el Metapán y el Santa Tecla, respectivamente.

Los primeros recibirán a los jaguares este miércoles a las 6:30 de la tarde en el Gregorio Martínez, y cobrarán $4, $6 y $10, mientras que los cucheros serán anfitriones de los tecleños el mismo día a las 2:30 de la tarde, en el Ramón Flores Berríos.