Águila recibe a Firpo en el plato fuerte de la jornada

El duelo oriental entre el Águila y Firpo se disputará este sábado por la noche en un partido importante para ambos. Por los emplumados, es la oportunidad de volver a la senda ganadora tras el 0-0 en la jornada anterior frente a los norteños, mientras que para los toros es tener posibilidades de clasificar a cuartos de final.

El Águila es el líder del certamen gracias a una gran ofensiva, que con 32 tantos es la más efectiva del campeonato; así como el mejor escudo, pues con 13 goles en contra es la mejor defensa. Números que le permiten estar en la parte alta de la clasificación con el objetivo de recuperar la pegada y llegar entonado a la siguiente ronda.

"Estamos en un proceso donde los jugadores han bajado de nivel, y eso es normal (...) queremos tenerlos en la última etapa y que estén como han estado en las 16 fechas que tuvimos, pero mientras tanto tenemos que darle minutos a los otros", aseguró el entrenador emplumado, Alberto "Chochera" Castillo.

Obligados

Del lado pampero, la obligación está en ganar para llegar a las últimas jornadas con opciones de clasificar. De momento tienen 16 puntos y son penúltimos en la tabla general, a cuatro puntos del Once Deportivo que es octavo y que tiene la última casilla que da acceso a los cuartos de final.

Los pamperos no pasaron del empate sin goles en casa precisamente ante los ahuachapanecos, un resultado que no les ayudó para acortar distancias aunque aún no está del todo perdido aunque el cuerpo técnico, comandado por Eraldo Correia, reconoce las deficiencias en el certamen.

"Los muchachos están luchando, estamos tratando, se fue Carranza Murillo y llega Trigueros, trabajamos todos a conciencia, salimos a la cancha a ganar pero no hemos podido hacerlo, pero no hay gol, estamos pecando en la definición", expuso Correia.

En tanto, Goevanny Trigueros, auxiliar, expuso: "Viene el Águila, partido difícil donde se debe sumar un triunfo para seguir con nuestras aspiraciones, pero jugando de esta manera no creo que nos vaya a alcanzar".