Águila quiere recuperar su liderato ante Chalatenango

Chalatenango recibe en el Sombrero al Águila en un partido que puede reafirmar el liderato de los emplumados en la penúltima fecha de la fase regular del Apertura 2022.

Los emplumados llegan con su mejor momento anímico tras dos goleadas al hilo. con Sebastián Bini al frente, el equipo migueleño poco a poco a encontrado su mejor versión con sus referentes ofensivos.

Pero en el plantel aguilucho no se confían. Edgar Medrano anunció que este partido debe tomarse en serio y que no se ha ganado nada todavía : "Hay que seguir trabajando. No podemos confiarnos por los últimos resultados porque no se ha ganado nada pero son partidos que nos dan confianza en el trabajo".

Medrano mencionó que "el equipo poco a poco se encuentra mejor. Yo a nivel personal no tuve un buen arranque pero estoy mejor y los goles ayudan a la confianza. en estos dos partidos hemos tenido la fortuna que todo nos has salido", comentó.

"Chalatenango será un rival difícil. Tienen necesidad de un triunfo y son fuertes en su casa. No podemos confiarnos y hay que continuar partido a partido ", concluyó.

Mientras que para Edgar Henríquez, técnico del Chalatenango, su equipo tiene que levantar cabeza pese a que la clasificación se ve prácticamente imposible. Los norteños tienen que ganar sus dos partidos pero eso no le garantiza un lugar.

"La verdad que hablamos entre semana y estamos claros de la urgencia que era un partido clave. Lamentablemente pues hay que reconocer que el rival supo aprovechar bien y tuvo un momento preciso, en la segunda parte pues intentamos reaccionar pero ya fue más por entusiasmo que por otra cosa. Perdimos mucho orden y es un gané merecido porque ellos realmente no se desordenaron y aguantaron hasta el final", mencionó en su último partido.