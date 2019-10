Águila protesta por sanción sobre Ronald Rodríguez

El domingo fue expulsado el defensor Ronald Rodríguez, quien al minuto 90' tuvo un choque accidental con Mitchell Mercado de El Vencedor, cuando estaba por finalizar el partido. El jugador de Águila vio roja directa, por parte del central Iván Barton.

Este miércoles fue notificado el equipo migueleño que Rodríguez se pierde dos fechas (el clásico nacional contra FAS y Once Deportivo).

El presidente emplumado, Alex Menjívar, expresó su molestia sobre esta sanción en redes sociales y lamentó que el árbitro Barton no revisara vídeos para modificar los criterios en su informe, tras presentarse la apelación.

''Hemos recibido la sanción de 2 juegos para Ronald Rodriguez, por el reporte arbitral de Iván Barton. Asegura que: se agredió con un codazo la región frontal de la cabeza” , cosa que no sucedió y vimos todos que fue un golpe entre ambas cabezas. Además presentamos un video de la jugada como prueba, y dicen los de la comisión que al no llevar el membrete del canal que además es nuestro patrocinador, dudan de su procedencia y prefieren no admitirlo como prueba y deliberar en base a lo que escribió Iván Bartón'', posteó en su cuenta personal de Twitter, Menjívar.

También hizo un llamado al federativo Emerson Ávalos, quien está al frente de la Comisión de Arbitraje.

''El árbitro Iván Barton tuvo el tiempo de poder enmendar su error, viendo la repetición del vídeo que vimos todos y prefirió con dolo reportar algo que no fue. Espero que Emerson Avalos, tome en cuenta este hecho para futuras designacione'', agregó Alex Menjívar.

Rodríguez, quien es baja para el clásico nacional, está centrado también en la Selección Preolímpica Sub 23 que tiene una gira por Estados Unidos, a partir del lunes.