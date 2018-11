Águila preocupado por posible lesión de Waldemar Acosta

Juan José Sánchez, de Audaz y los jugadores del Águila Waldemar Acosta y Jefferson Polillo fueron traslados al hospital para conocer la gravedad de la lesión de cada jugador luego de su lesión durante el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2018 en el estadio Jiboa. Video: EL GRÁFICO, Violeta Martínez.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 28, 2018 at 2:35pm PST