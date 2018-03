Águila podrá contar con James Cabezas y Javier Lezcano para el derbi

El delantero colombiano James Cabezas no pudo estar en los últimos dos partidos del Águila por una lesión en el Talón de Aquiles, pero ha recibido el alta médica para poder jugar el fin de semana, cuando los emplumados enfrenten al Dragón en el derbi oriental.Cabezas no jugó contra FAS, por la fecha 16 del Apertura, y el miércoles, en la Copa El Salvador, decidío guardarse para el choque de este domingo ante Dragón, por lo que vio desde las gradas como sus compañeros eran eliminados por el Chagüite de segunda división.En plática con EL GR[AFICO, Cabezas indicó que ya está en condiciones para jugar frente a los mitológicos."La lesión ha venido evolucionando de la mejor manera. Ya me incorporé con el grupo. Ya estoy a las órdenes de los profesores. Esperamos apotar al equipo. No es lo mismo jugar el partido que verlo desde afuera. Desde afuera se sufre mucho. Contra FAS se hizo un buen partido y nos empatan en una acción en la que FAS sale jugando de buena manera. FAS hizo lo suyo para empatar. El empate fue justo", apuntó el suramericano.El cafetero lamentó la eliminación del Águila en Copa El Salvador."Fue un golpe anímico. Fue un juego extraño, en el que jugamos con diez jugadores casi todo el segundo tiempo (por la expulsión de Ronald Rodríguez). Pero esto es fútbol y Chagüite llegó a hacer su trabajo", apuntó.El médico de Águila, Victorino Villatoro, también dio el alta al paraguayo Javier Lezcano, que había sido afectado por una tendinitis, de acuerdo con el especialista en medicina deportiva."Los dos delanteros quedan disponibles para el cuerpo técnico para el juego contra Dragón. Los guardamos antes por precaución", explicó Villatoro, en charla con EL GRÁFICO.