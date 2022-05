Águila pasa por encima del Alianza en el Barraza

El Águila volvió a ganar en el Clausura y lo hizo a lo grande tras derrotar a Alianza con goles de Caetano, Melara y Rivas. El equipo de Alberto Castillo supo pegar en los momentos e hizo ver mal a un Alianza que trato de reaccionar en el segundo tiempo pero no aguantó la intensidad de los locales.



Con este resultado, el Águila cerró el Clausura en el segundo puesto y coge confianza de cara a los cuartos de final que arrancan la otra semana.



Por su parte Alianza, termina siempre como líder aunque frenó su racha de siete partidos invictos en la segunda vuelta previo a encarar la liguilla del campeonato. El juego entre aguiluchos y albos había perdido un poco de atractivo por el hecho que ambos equipos ya estaban clasificados y tenían algunas ausencias para el juego.



Y es que Alianza no contó con Henry Romero, Narciso Orellana, Franco Arizala, Ezequiel Rivas y Jonathan Jiménez y Marvin Monterroza.



Por el otro lado, en Águila solo estaban en duda Fredy Espinosa y Kevin Melara quienes habían entrenando apartados del plantel a lo largo de la semana; sin embargo, integraron el once inicial ante los blancos con el resto de los titulares habituales en el equipo migueleño.



El partido inició con mucha cautela por parte de ambos equipos y un ligero dominio de parte del cuadro emplumado. Sobre los 10 minutos llegaría la pri.era del partido y fue para Alianza. Míchell Mercado efectuó un tiro libre al borde del área que fue desviado por la barrera, sin embargo Benji Villalobos estuvo atento para salvar el primero del encuentro amortiguado el disparo.





Cuando parecía que la visita poco a poco se estaba acomodando en el terreno de juego, fue Águila quien abrió el marcador por medio de Luis Caetano. El brasileño aprovechó un rebote en el área rival y cuando llegaba Óscar Cerén para el cierre, logró alojar su disparo en la portería de Mario González.



El cuadro paquidermo trataba de reaccionar, sin embargo, sus intentos de buscar a Emerson Mauricio en el ataque eran flojos. Por su parte, el Águila tomó confianza y empezó a jugar con la desesperación de los albos, escondiéndoles el balón con Mayén, Maciel y Santamaría. En los minutos finales del primer tiempo, Alianza fue adelantando líneas pero no lograban penetrar la defensa aguilucha que sstaba bien parada atrás sin conceder opciones de gol.



más goles

Para la etapa complementaria, “el Tigana” sacudió el banquillo albo y mandó a Rodolfo Zelaya, Bryan Tamacas y Óscar Rodríguez para refrescar al equipo en su intento de igualar las acciones. Como era de esperarse, el Alianza comenzó a adelantar líneas y era precisamente Zelaya quien se mostraba como la principal amenaza.





A los 69 minutos, el goleador histórico de los albos no defraudó ante su víctima preferida y con un tiro libre logró empatar el encuentro con un desvío en la barrera que le cambió la trayectoria a Benji Villalobos.



Por el otro lado, “Chochera” trató de recomponer el mediocampo con el ingreso de Fabricio Alfaro en lugar del anotador de gol de Luis Caetano.



Al igual que en la primera parte, cuando parecía que Alianza estaba más cerca de encontrar el gol de la ventaja, el Águila encontró el segundo del partido con una contra letal. Maciel sirvió un balón en profundidad a Medrano y luego de una carrera con Rubén Marroquín, el atacante colombiano recorto y sirvió para Kevin Melara quien apareció solo por la izquierda y de primera definió al segundo poste de González.





Ya en el tiempo agregado, con otro contragolpe, Dixon Tivas puso la cereza al pastel tras convertir el tercer gol con la misma marca que el segundo. Nuevamente sobre el sector izquierdo sorprendieron a la zaga blanca y liquidaron el encuentro para alborotar a la afición migueleña que quiere más.