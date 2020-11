Águila nombra a Mayén Meza como director deportivo: "Sé de lo que el grupo es capaz"

Mario Mayén Meza fue anunciado este viernes como director deportivo de Águila a través de un breve comunicado en las redes sociales del equipo negronaranja.

Para este 2020, el Águila tuvo una renovación dirigencial y uno de sus primeros anuncios fue que Mario Mayén Meza sería su director deportivo. Sin embargo, tras la llegada de Hugo Coria, Meza fungió el rol de auxiliar a petición del técnico argentino.

Una racha negativa que sumó hasta cuatro derrotas consecutivas hicieron que la dirigencia emplumada despidiera a Coria y a su cuerpo técnico, entre ellos Mario Mayén Meza. No obstante, este día se hizo oficial su nombramiento como director deportivo.

Tras su anuncio, "El Tiburón" habló con los panelistas de el Güiri Güiri al Aire, espacio radial de El Gráfico. En su intervención, el ex zaguero nacional confirmó su nombramiento y entre otras cosas, habló sobre su salida, Hugo Coria, Corti y sus intenciones en su nuevo rol.

#ComunicadoOficial | El profesor Mario Ernesto Mayén Meza, se convierte en nuestro Director Deportivo.#SiempreÁguila �� pic.twitter.com/tlU8DN9ePZ — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) November 27, 2020

Meza aclaró que desde el principio, la dirigencia migueleña había depositado su confianza en él para el cargo de director deportivo, pero a petición de Hugo Coria, fue el auxiliar.

“Estando fuera del país me contactó el licenciado, él me dijo que a mí no me iba a sacar porque él confía en mí en el sentido que yo le puedo ayudar en la parte administrativa como cuando armamos el equipo. Inicialmente vine a Águila para este puesto, pero Hugo Coria me pidió que fuera su auxiliar, trabajamos pero los resultados no se nos dieron. Por ética me tenía que ir con Hugo”, dijo Meza.

El ex defensa salvadoreño aseguró que ya habló con Hugo Coria y le aclaró todo lo que estaba pasando, por lo que el estratega argentino le dio su visto bueno porque sabía que desde un principio, ese puesto era para suyo.

“Hablé con Hugo, le dije 'esto pasa' porque no quiero que después vayan a decir que no quise salir contigo, yo técnico no volveré a ser, me ofrecen esto y me dijo 'dale, la opción que vos tenías era de director deportivo, aceptaste porque yo te lo pedí', entonces quedó claro”, expresó Meza.

Agregó que es sabedor de la trayectoria de Corti, con quien ya tuvo una reunión. Enfatizó en que llega al club para sumar y ser ese enlace entre el plantel y la dirigencia.

"Ya tuve la primera reunión con Ernesto Corti, me pongo a disposición de ellos para cualquier problema que suceda ya sea administrativo, deportivo o incluso de cualquier problema de que él quiera algún aporte deportivo de ir analizar a algún equipo le dije que cuenta conmigo, estoy para sumar y no para restar", dijo Meza.

"Los jugadores ya me conocen, estoy para cualquier problema, mi relación ya quedó clara con ellos, yo seré el enlace de jugadores y directivos, apoyaré a las inferiores y tratar de sacar al equipo", agregó.

Meza pidió serenidad y paciencia. Aseguró que los resultados ya están llegando tras caer en un bache deportivo en el cierre de la fase regional del Apertura 2020, donde el equipo quedó en último lugar.

"Pido serenidad, sé de lo que el grupo es capaz, conozco al profesor por referencia en Gerson Mayén, él me habló muy bien de él, yo creo que si tenemos paciencia, los resultados vendrán, ya están viniendo, el primer empate afuera, el gane en Metapán. El equipo agarró un bache, lastimosamente estaba yo en el CT pero ya pasó", concluyó.