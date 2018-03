Águila no renovará a Fagúndez ni Peinado

El presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, confirmó esta tarde que los uruguayos Nicolás Fagundez y Danilo Peinado no serán renovados para el Apertura 2017.Los dos charrúas terminaron contrato con el equipo emplumado en el Clausura 2017. "Todos saben que Fagundez solo vino a cumplir su contrato. No rindió, no jugó y ya se va. Manifestó en diferentes ocasiones que no pretendía seguir y tampoco nosotros vimos alguna renovación, porque su nivel fue bajísimo en este torneo. Luego, en el caso de Peinado, no hace falta discutirlo, porque no dio el ancho y aparte, también termina contrato. Ninguno de los dos va a ser renovado. Ya se les comunicó a través del gerente, Amílcar Mijangos, que no van a seguir. Los dos estuvieron ayer en la casa club y dijeron que no tenían interés en seguir en el equipo y nosotros también tenemos interés en renovarlos", apuntó el dirigente.Arieta Iglesias indicó que los colombianos James Cabezas y Jimmy Valoyes seguirán con el equipo para el próximo certamen."Cabezas tiene contrato vigente con el equipo, por lo tanto, él sigue", apuntó.Luego del juego de vuelta semifinales contra Santa Tecla, disputado el domingo, Cabezas dijo a EL GRÁFICO que su continuidad estaba en manos de la dirigencia del plantel.Pero no todo es baja en el equipo emplumado. Arieta Iglesias confirmó hoy que el entrenador Jorge Casanova seguirá en el plantel naranja y negro."Esta mañana nos dio su informe, lo analizamos y luego hablamos con él. De parte de él se expresó el deseo de seguir con nosotros. A partir de ese informe es que vamos a comenzar a trabajar", aclaró.Pero el se valo es Darío Larrosa, quien trajo a Casanova. "A Darío Larrosa se le comunicó hoy que no seguirá en el equipo. Aparte, él termina contrato. Sale del equipo", apuntó el titular de la dirigencia de Águila.En cuanto al tema de los nacionales, Arieta Iglesias pidió paciencia. "Apenas hoy hablamos con el cuerpo técnico. Nos dio el informe y fue una reunión bastante extensa, analizando cada caso. Faltan detalles por seguir conversando", apuntó Arieta Iglesias, en plática con EL GRÁFICO.