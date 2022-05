Águila no pudo vencer a Metapán en el Clausura 2022

El Águila y el Isidro Metapán se enfrentarán en las semifinales del Clausura 2022. El ganador de esta serie no solo logrará clasificar a la gran final del torneo, donde se medirán ya sea al Platense o al Alianza, sino que también conseguirá un cupo en la Liga CONCACAF del 2022.



En la fase regular del torneo, migueleños y caleros se enfrentaron en dos ocasiones, siendo los jaguares quienes se quedaron con la serie.



El primer encuentro se disputó en el estadio Jorge “Calero” Suárez, en un duelo correspondiente a la jornada seis del campeonato. Las dos escuadras llegaban al partido como invictos y líderes del certamen.



El duelo fue un partidazo de alta tensión que acabó en un empate a dos goles, con penaltis, expulsiones y muchas emociones.



El equipo calero abrió el marcador temprano en el partido, con un gol de Raúl Renderos al minuto 11. Los locales ampliarían la ventaja al minuto 45+3 mediante un tiro desde el punto penal ejecutado por Cristian Gil.



Para el segundo tiempo, el Águila se lanzó a darle vuelta al marcador. Las cosas parecían complicarse más para los de San Miguel, luego que Fabricio Alfaro recibiera su segunda tarjeta amarilla en el partido sobre el minuto 51, no obstante, Gerson Mayén puso el primero para los emplumados tan solo cinco minutos después de la expulsión de Alfaro.





El empate llegó al minuto 68 mediante un tiro penal de Edgar Medrano. El extremo colombiano logró poner el empate definitivo, pero tuvo otra oportunidad para incrementar la ventaja.



Al minuto 79, Milton Molina cometió un penal sobre Medrano. Tras el señalamiento del árbitro Germán Martínez, el guardameta de los locales, Óscar Pleitez, salió expulsado del partido por reclamar al colegiado. Su lugar lo tomó Óscar Arroyo, quien fue capaz de adivinar el segundo lanzamiento de penal de Edgar Medrano, evitando así que los emplumados se llevaran la victoria del “Calero” Suárez.



Para la segunda vuelta el panorama era diferente, si bien el Águila seguía peleando por el liderato, el Metapán ya se había alejado de los primeros lugares, y su lucha por no descender por la tabla acumulada seguía vigente.



A pesar de eso, el cuadro calero derrotó por 1-3 a los emplumados en el Francisco Barraza. Nuevamente los jaguares se pondrían adelante en el marcador gracias a un gol tempranero. Esta vez el encargado de anotar fue el reservista Kevin Román, al minuto ocho.



Luca Orozco puso el segundo gol para los visitantes al minuto 62. Kevin Santamaría descontó para los locales mediante el punto penal sobre el minuto 66, pero Orozco marcó su doblete personal sobre el minuto 81, dándole el triunfo al Metapán.