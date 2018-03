Águila no pondrá obstáculos a la salida de Jimmy Valoyes

La salida del defensor colombiano Jimmy Valoyes del nido emplumado no tomó por sopresa a la dirigencia del Águila, ya que era una situación que él les había planteado durante los últimos días, aunque todo dependía de superar algunas pruebas médicas y físicas.

Este jueves Valoyes anunció en redes sociales que deja la institución negronaranja y su futuro está ligado al Cortuluá de Colombia, según han hecho público ya algunos medios colombianos.

Según comentó Óscar Cruz, gerente de mercadeo y comercialización del Águila, el jugador había manifestado sus intenciones de recalar en un equipo de la primera división colombiana.

"Sabíamos de las intenciones del jugador de jugar para ese equipo (Cortuluá); estaba a la espera de superar las pruebas médicas para volver a comunicarse con nosotros a fin de solventar el tema contractual, porque hay que recordar que recientemente renovó por un año con nuestra institución. Como Águila no tenemos ningún inconveniente en dejarlo libre, aunque hay un par de puntos que se deben resolver antes de darle el finiquito", mencionó.

Cruz adelantó que no cree que el jugador ya tenga firmado su contrato, ya que de lo contrario podría caer en una ilegalidad. "No podría haber firmado ya con un nuevo equipo porque sino caería en una ilegalidad de tener dos contratos firmados. Hasta el momento nadie del club (Cortuluá) se ha puesto en contacto con nosotros, solo Jimmy ha llamado, pero estaríamos a la espera de arreglar lo que se debe arreglar y el jugador podrá quedar libre. No vamos a cortarle la oportunidad de que pueda jugar en una liga más competitiva que la nuestra, pero para eso son los contratos, para dejar las reglas claras", detalló.