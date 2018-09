Águila no podrá contar con Joaquín Vergés por 15 días

Águila ya tenía dos bajas para el juego del sábado contra Firpo, los seleccionados David Díaz y Diego Galdámez Coca. A ellos se suma la del uruguayo Joaquín Vergés, quien salió lesionado en el partido contra Isidro Metapán.

El diagnóstico médico es una distensión de ligamento interno de la rodilla derecha. El periodo de recuperación es de 15 días. Se perdería también los partidos contra Pasaquina y Alianza.

El Gráfico contactó al jugador para conocer sobre su lesión.

"Sufrí la lesión en una jugada contra Metapán donde salí a marcar, a un lateral de ellos lo tranqué y estaba desequilibrado y allí me movió la rodilla derecha. Siendo optimista con esta lesión, en 15 días haré lo imposible para estar a las órdenes del técnico", declaró el suramericano.

Vergés disputa su primer torneo con los emplumados. En seis presentaciones ha marcado tres goles. Ahora pierde la titularidad, después de haber hecho mérito desde pretemporada.

"De a poco me fui ganando el puesto, estaba agarrando un nivel superlativo y estaba aportando un granito al plantel. Ahora estas cosas pasan y debo tomarlo de la mejor manera, no me puedo decaer y cuando vuelva trataré de recuperar mi nivel y poder ayudar a mis compañeros y seguir jugando que es lo que más me gusta", mencionó Joaquín.

Vergés, pese a no poder disfrutar el Derbi Oriental ante Firpo, vive la semana como el resto de jugadores, llega al estadio. Eso sí, por esta semana no podrá hacer trabajo con balón.

"Al estadio estoy yendo para acompañar al grupo pero todavía esta semana no entrenaré, en la otra me moveré para ir evolucionando. La fisioterapia y la clínica es por las mañanas", agregó.

Vergés agradeció a la afición de Águila por hacerlo sentir en casa en tan corto tiempo.