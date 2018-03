Águila no podrá contar con Benji Villalobos ante Alianza

Alrededor de la cancha del estadio Juan Francisco Barraza el portero Benji Villalobos corre a plenitud, pero aún no tiene el alta del doctor del plantel, Vitorino Villatoro, por lo que no podrá estar en el choque del domingo ante Alianza.

De acuerdo con el galeno, el cancerbero todavía no está para jugar, por lo que lo descartó para el juego ante los albos, programado para este domingo el recinto deportivo de San Miguel.

Villalobos asegura que no está recuperado de una distensión de ligamento. Esa lesión le aqueja desde la Copa Oro de julio pasado y aunque el inicio del campeonato se arriesgó y jugó así, ahora prefiere tomar las precauciones debidas.

El meta está conciente de que no está para el juego ante Alianza. Quiere estar bien para aportar al Águila y a la selección mayor en los compromisos que se vienen.

"Si no estoy al 100 por ciento no voy a ser ni opción para el juego ante Alianza. Me he intentado recuperar, lo estoy haciendo. Quiero intentar ser opción para el profesor", apuntó.

Si Villalobos no está para el juego ante los albos, los disponibles serán Carlos Benítez y Wálter López. Los dos ya tuvieron minutos en este certamen.